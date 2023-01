Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : les sceptiques dans le déni de la saison des cryptos | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin augmente de 6 % au milieu de 22 000 $.

Le prix d’Ethereum montre un potentiel de remontée à 2 000 $.

Le prix XRP met en place un rallye à 0,44 $ pour un gain de 10 %.

Le marché de la cryptomonnaie évolue à la hausse, confirmant que la tendance haussière de la semaine dernière se poursuivra. Des niveaux clés ont été définis pour évaluer où les traders peuvent viser

Le prix du Bitcoin prouve que les sceptiques ont tort

Le prix du Bitcoin continue de donner tort aux sceptiques alors que le rallye haussier établi au début du mois a montré ses premiers signes de poursuite. Le vendredi 20 janvier, la monnaie numérique peer-to-peer a augmenté de 5% sur la journée, dépassant le sommet mensuel de novembre à 21 480 $. Au fur et à mesure que le prix monte, la seule chose que les commerçants doivent faire maintenant est de suivre la tendance et de considérer où les bénéfices seront réalisés en cours de route.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 22 487 $. La récente poussée a été catalysée après un bref arrêt près du niveau psychologique de 20 000 $. La moyenne exponentielle sur 8 jours a fait un bond et a fourni le support nécessaire pour déclencher le mouvement en cours. Les perspectives précédentes mentionnaient que Bitcoin pourrait se rallier vers le point d’origine de la ligne de tendance descendante à partir de laquelle il a éclaté. La flambée est sûrement convaincante des prédictions du début du mois et provoque un gain potentiel de 12 % par rapport au prix actuel vers 25 211 $.



Graphique BTC/USDT sur 1 jour

L’invalidation du mouvement de tendance haussière pourrait se produire si les baissiers peuvent marquer le point de basculement à 18 887 $. Une violation du point pivot invaliderait la structure impulsive que Bitcoin a actuellement et pourrait créer un balayage des creux dans le processus ciblant le creux de 2022 à 15 476 $.

Le prix Ethereum vise 2 000 $

Le prix d’Ethereum se négocie actuellement à 1 651 $, car les traders ont égalé le rallye de Bitcoin avec un pic de 6 % qui leur est propre. Le prix Ethereum a maintenant deux niveaux de liquidité supplémentaires dans sa trajectoire à défier avant de finalement retrouver le niveau psychologique de 2 000 $.

La première zone cible haussière est le plus haut du swing du 12 septembre à 1 789 $. Le deuxième objectif serait une zone de support cassée à 1 850 $. Le niveau susmentionné a perdu son support au cours de la dernière semaine d’août et n’a pas encore été retesté. Le scénario haussier crée de la place pour un rallye de 10% par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Maintenant que le prix augmente, l’invalidation de la tendance haussière pourrait être placée au point pivot de 1 350 $. Si le niveau est marqué, les investisseurs pourraient s’attendre à une correction plus profonde en cours, testant finalement la ligne de tendance ascendante près de 1 280 $. La tendance a été cruciale tout au long des premières étapes de la reprise actuelle de la tendance haussière, car elle a fourni un support à plusieurs reprises tout au long de l’automne et de l’hiver.

Le prix XRP éclate

Le prix du XRP est sorti d’une consolidation de 5 jours à la hausse et montre un potentiel de rallye dans la zone médiane de 0,40 $. Le 20 janvier, les haussiers ont confirmé que la tendance haussière établie plus tôt dans le mois devrait se poursuivre, provoquant un rallye de 5% en moins de 24 heures.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,41 $. Un outil de retracement de Fibonacci entourant le plus haut de novembre à 0,51 $ et le plus bas de novembre à 0,32 $ montre que le mouvement de 5 % dépasse le niveau de 50 % de fib. Il s’agit d’un geste subtil de « droit de passage », ce qui indique que le prix du Rpleip pourrait remonter au niveau de 61,8 % à 0,427 $. Une zone de support brisée se situe également à 0,44 $, qui n’a pas été testée depuis que les baissiers ont franchi la barrière en novembre. Une étiquette de la zone de liquidité entraînerait une augmentation de 10 % par rapport au prix XRP actuel.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la tendance haussière peut maintenant être placée au ralentissement de la consolidation cassée près de 0,365 $. Une rupture du plus bas pourrait induire une baisse plus prononcée ciblant le niveau de support de 0,34 $. Le prix du XRP baisserait de 16 % si les baissiers réussissaient.