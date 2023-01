Prédiction du prix d’Ethereum : Les chances sont contre le retour des traders, mais les traders ETH peuvent-ils retester 2 000 $ ? | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum affiche 37 % depuis le début de l’année, ce qui est presque égal à celui de Bitcoin.

La hausse de l’ETH pourrait s’étendre jusqu’à 1 820 $, mais si l’indicateur de momentum continue de baisser, cela pourrait être un signal fort.

L’invalidation de la thèse baissière se produira si l’ETH bascule 1 820 $ dans un plancher de support tandis que l’élan RSI produit un plus haut plus élevé.

Le prix d’Ethereum a montré une augmentation exponentielle au cours des trois dernières semaines. Alors que quelques signes baissiers sont apparus le long du chemin des délais plus courts, les traders ont continué à triompher. Maintenant, un autre « signe de vente » a été peint sur le graphique de douze heures, qui prévoit qu’un mouvement d’épuisement de la tendance est en cours.

Prix ​​​​Ethereum et son état actuel des choses

Le prix d’Ethereum a augmenté de 37 % depuis le début de 2023 et oscille actuellement autour de 1 650 $. Cette ascension massive a établi deux plus hauts les 13 et 20 janvier. Mais l’indice de force relative (RSI) a formé un plus bas au-dessus de la zone de surachat.

Cette non-conformité est appelée divergence baissière et indique que le momentum s’affaiblit, ce qui pourrait déclencher un renversement de tendance en faveur des baissiers.

Alors que les perspectives théoriques évidentes seraient que le prix d’Ethereum revienne, en raison de la formation du plus haut égal à 1 650 $, il pourrait y avoir une course de liquidité, ce qui pourrait produire un troisième plus haut.

Dans cette situation, les haussiers ont une chance de revenir en poussant l’indicateur de momentum pour produire également un plus haut plus élevé. Si les acheteurs n’y parviennent pas, les investisseurs devraient commencer à se préparer à un renversement de tendance. Le support de calendrier élevé à 1 568 $ est le niveau que les traders doivent surmonter pour créer un élan contre les acheteurs.

Si 1 568 $ sont basculés dans un niveau de résistance, cela ouvrira la voie aux vendeurs pour faire monter le prix d’Ethereum à 1 417 $, 1 331 $ et 1 227 $.

Graphique ETH/USDT sur 12 heures

Que devraient rectifier les traders ?

Comme expliqué ci-dessus, les chances que le prix d’Ethereum augmente de nouveau et créent un sommet local potentiel à 1 850 $. Dans son parcours pour collecter des liquidités se situant au-dessus de 1 650 $, les traders ETH doivent faire un retour qui pousse le RSI à produire un autre sommet plus élevé dans la région de surachat.

En cas de succès, le prix Ethereum pourrait transformer l’obstacle de 1 820 $ en un plancher de support. Ce mouvement invalidera la thèse baissière à condition que le RSI soutienne son ascension. Un tel développement pourrait également ouvrir la voie à ETH pour retester le niveau psychologique de 2 000 $.