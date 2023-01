C’est ce qui doit arriver pour que le prix du Bitcoin atteigne 30 000 $ | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a augmenté de 8 % jusqu’à présent après un début explosif en 2023.

Un retournement du SMA de 200 semaines à 24 646 $ ouvrira la voie à BTC pour retester 30 000 $.

L’invalidation de la thèse haussière se produira si BTC renverse le niveau de support de 15 443 $.

Le prix du Bitcoin a commencé son ascension après une forte correction du marché baissier. Cette reprise massive a commencé après un nouveau départ en 2023, mais les choses pourraient devenir intéressantes si BTC pouvait transformer un certain niveau en un plancher de support.

Le prix du Bitcoin est haussier

Le prix du Bitcoin a perdu 77 % par rapport à son sommet historique de 69 000 $. Cette tendance baissière est le résultat des investisseurs réservant des bénéfices combinés à l’effondrement d’acteurs clés de l’industrie dans une boucle de rétroaction.

Chaque mouvement a continué d’ajouter plus de pression aux participants de l’industrie, les faisant s’effondrer et déposer le bilan, ce qui a ajouté plus de pression sur le prix du Bitcoin pour qu’il baisse.

Quoi qu’il en soit, 2023 a pris un bon départ car le BTC a augmenté d’environ 36 % jusqu’à présent, avec une hausse de 8 % du jour au lendemain qui a poussé le prix du Bitcoin au-dessus d’un obstacle critique à 21 383 $. Cette évolution met maintenant les traders contre un blocus majeur.

Ce niveau de résistance est une confluence de la barrière horizontale à 23 384 $ et de la moyenne mobile simple (SMA) sur 200 semaines à 24 645 $. La dernière fois que le prix du Bitcoin a glissé en dessous de ce SMA, c’était en juin 2022 et brièvement en mars 2020.

Une observation intéressante à faire ici est qu’au cours de ses 12 ans d’histoire, Bitcoin n’est jamais resté en dessous de ce niveau de support pendant une durée prolongée. Par conséquent, les traders vont probablement cibler cet obstacle ensuite.

Un retournement réussi de cette confluence, en particulier les 24 645 $ dans un plancher de support sur une période hebdomadaire, ouvrira la voie au prix du Bitcoin pour retester l’obstacle de 30 000 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin, c’est la première fois en 12 ans d’histoire que BTC reste en dessous du SMA de 200 semaines pendant plus de deux semaines. Mais depuis que le marché baissier de 2022 a poussé la grande crypto en dessous de ce niveau à 24 645 $, c’est un mouvement important d’un point de vue macro dont les investisseurs doivent être prudents.

Bien que les perspectives haussières semblent infaillibles, un rejet à un SMA de 200 semaines à 24 645 $ sera un signe crucial pour les baissiers. Une confirmation secondaire des perspectives baissières se produira lors de la ventilation du niveau de support de 19 301 $.

Une clôture hebdomadaire du chandelier, cependant, en dessous du niveau de 15 443 $ créera un plus bas plus bas et invalidera la thèse haussière. Dans un tel cas, le prix du Bitcoin pourrait chuter jusqu’à 11 387 $.