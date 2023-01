L’audience de Genesis est prévue pour le 23 janvier alors que Digital Currency Group nie toute implication dans le dépôt de bilan | Cryptomonnaie

Genesis a déposé son bilan vendredi, deux mois après que le prêteur de crypto a interrompu les retraits en raison de l’effondrement de FTX.

La Stellar Foundation est devenue l’un des principaux créanciers de Genesis avec une réclamation de 13 millions de dollars.

Genesis et Gemini ont récemment été accusés par la SEC d’avoir enfreint la loi sur les valeurs mobilières en offrant des titres non enregistrés via leur programme Earn.

Genesis Global Capital est devenue l’une des sociétés de cryptomonnaie les plus touchées par l’effondrement de FTX, ce qui a conduit la plate-forme de prêt à déposer son bilan. La société mère du prêteur de crypto Digital Currency Group et son PDG Barry Silbert, qui exprimaient leur support à Genesis, se sont également retirés après le dépôt de bilan.

Genesis se prépare pour l’audience

Moins de 24 heures après le dépôt de bilan vendredi, le dossier judiciaire indique que l’audience du premier jour de Genesis Global Capital dans l’affaire est fixée au 23 janvier. La procédure du chapitre 11 débutera lundi, avec le recul de Digital Currency Group, laissant Genesis se défendre lui-même.

Barry Silbert a toujours été à l’avant-garde en ce qui concerne Genesis lors de leurs combats avec le fondateur de Gemini, Cameron Winklevoss. Cependant, pour le moment, Silbert et DCG se tenaient loin du prêteur de crypto en faillite. Dans un communiqué, DCG a déclaré,

« Genesis a sa propre équipe de direction indépendante, ses conseillers juridiques et ses conseillers financiers, et a nommé un comité spécial d’administrateurs indépendants, qui sont en charge de la restructuration de Genesis Capital, et qui ont recommandé et décidé que Genesis Capital dépose le chapitre 11. Ni DCG ni aucun de ses employés… n’a été impliqué dans la décision de déposer le bilan.

La déclaration poursuit en mentionnant que Digital Currency Group doit encore à Genesis Capital environ 526 millions de dollars, qui est dû en mai 2023, et 1,1 milliard de dollars supplémentaires sous la forme d’un billet à ordre qui devrait arriver à échéance en juin 2032. Quoi qu’il en soit, DCG a déclaré qu’il travaillerait avec Genesis pour aider les créanciers du prêteur crypto.

D’autre part, Genesis et Gemini font actuellement l’objet d’accusations de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC). Selon l’organisme de réglementation, les sociétés ont violé la loi sur les valeurs mobilières avec leur programme Earn car elles ont été trouvées en train de vendre des titres non enregistrés à des investisseurs particuliers.

Stellar devient une victime

Genesis a précisé que plusieurs succursales de Genesis des entités prêteuses ont déposé un dossier de faillite en vertu du chapitre 11. Sa branche Global Trading et sa branche de trading au comptant et de produits dérivés restent opérationnelles et non impactées.

Bien que la Stellar Development Foundation soit devenue l’un des quatre plus gros créanciers de Genesis, réclamant près de 13 millions de dollars à Genesis, la fondation a déclaré que le montant était minuscule par rapport à sa trésorerie.

La trésorerie stellaire détient actuellement près de 30 milliards de jetons XLM qui valent actuellement plus de 200 millions de dollars. C’est pourquoi la fondation ne subit aucun impact du dépôt de bilan de Genesis.