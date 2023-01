Prédiction des prix des crypto-monnaies : Devises, Cardano et StableCoin– American Wrap 20 janvier | Cryptomonnaie

En 2022, il y avait de la volatilité sur les marchés financiers traditionnels, mais encore plus de volatilité sur les marchés de la cryptomonnaie. La forte volatilité s’est produite dans un environnement d’inflation élevée, de faible croissance et d’endettement élevé. Le prix du bitcoin a culminé en novembre 2021, et depuis lors, toutes les crypto-monnaies ont chuté de façon spectaculaire, connaissant une année mouvementée en 2022 car elles ont perdu plus de 2 000 milliards de dollars en valeur. La forte volatilité des crypto-monnaies peut indiquer l’émergence du rôle décisif de la banque centrale à jouer pour les monnaies numériques.

Le prix de Cardano (ADA) devrait chuter à plus de 10 % alors que la pression monte sur un niveau de support crucial qui est essentiel pour maintenir ce rallye. Des hauts plus bas sont générés pour un cinquième jour consécutif, révélant une pression massive à la baisse. Les gros titres du jour au lendemain sur la faillite du courtier en crypto Genesis ne fonctionnent que comme catalyseur de l’incendie qui a commencé à brûler après que les banquiers centraux ont aigri l’ambiance de fête que les marchés mondiaux avaient au cours des deux premières semaines de l’année.

Les pièces stables ont vu leur niveau d’activité changer et le sentiment général a chuté parallèlement aux prix, malgré une hausse de la demande et de l’utilisation. Tether (USDT), le plus grand stablecoin par capitalisation boursière, a connu une baisse de son volume en chaîne en 2022 tandis que l’USDC et le BUSD de Binance ont pris le relais avec une augmentation de leur volume d’échanges.