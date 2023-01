Prédiction de prix de Cardano: le rassemblement de l’ADA est mort et enterré alors que les banquiers centraux crient pour Armageddon | Cryptomonnaie

Les prix de Cardano chutent alors que les banquiers centraux reviennent sur les marchés avec des avertissements sévères.

ADA voit les traders réaliser des bénéfices et se diriger rapidement vers la sortie.

Avec un support crucial à proximité et des offres côté vente qui explosent, le risque d’une baisse rapide de 10 % semble acquis.

Le prix de Cardano (ADA) devrait chuter à plus de 10 % alors que la pression monte sur un niveau de support crucial qui est essentiel pour maintenir ce rallye. Des hauts plus bas sont générés pour un cinquième jour consécutif, révélant une pression massive à la baisse. Les gros titres du jour au lendemain sur la faillite du courtier en crypto Genesis ne fonctionnent que comme catalyseur de l’incendie qui a commencé à brûler après que les banquiers centraux ont aigri l’ambiance de fête que les marchés mondiaux avaient au cours des deux premières semaines de l’année.

Le prix de Cardano devrait passer en dessous du niveau crucial de 0,32 $

Le prix Cardano ne profite pas de la semaine jusqu’à présent et devrait clôturer cette semaine avec une perte. Non seulement les gains quotidiens ont été cassés au cours du week-end précédent, mais deux vents contraires majeurs se sont ajoutés cette semaine qui ne devraient pas s’évaporer du jour au lendemain ou après le week-end. Le premier problème majeur est que les banquiers centraux se sont déchaînés après s’être réveillés de leur hibernation et n’ont pas aimé ce qu’ils ont vu sur les tableaux de cotation dans toutes les classes d’actifs.

ADA n’avait donc qu’une direction à prendre : vers le bas. Les banquiers centraux ont crié au meurtre sanglant que les marchés étaient pris à contre-pied. Les marchés devraient envisager davantage de hausses, de baisses de l’évolution des prix et d’augmentation du chômage, car toutes les banques centrales, dans un effort conjoint, veulent ramener l’inflation à 2 %, quoi qu’il en coûte, quoi qu’il en coûte. Traduit en prix Cardano, cela indique que 0,32 $ est sur le point de casser, voyant la pression croissante de ces hauts inférieurs dans une pression à la baisse, et 0,297 $ est le premier niveau de support avec le plus bas du 27 janvier 2021 et le 55 jours Moyenne mobile simple (SMA) présente pour attraper l’action des prix.

Graphique journalier ADA/USD

Une surprise à la hausse ne pouvait venir que du coin des données. Si plusieurs points de données indiquaient un nouveau ralentissement et une baisse de l’inflation aux États-Unis, en Europe ou au Royaume-Uni, cela indiquerait une bonne nouvelle car les banquiers centraux approchent de leur niveau de pivot. Attendez-vous à ce que le scénario Goldilocks revienne sur la table assez tôt si tel est le cas et que le rallye se poursuive après une première cassure au-dessus de 0,37 $. Avec le sommet de 2023 cassé à la hausse, le rallye peut s’étendre vers 0,388 $ avec des gains de 15 %.