Les monnaies numériques comme nouveau défi pour les infrastructures financières | Cryptomonnaie

En 2022, il y avait de la volatilité sur les marchés financiers traditionnels, mais encore plus de volatilité sur les marchés de la cryptomonnaie. La forte volatilité s’est produite dans un environnement d’inflation élevée, de faible croissance et d’endettement élevé. Le prix du bitcoin a culminé en novembre 2021, et depuis lors, toutes les crypto-monnaies ont chuté de façon spectaculaire, connaissant une année mouvementée en 2022 car elles ont perdu plus de 2 000 milliards de dollars en valeur. La forte volatilité des crypto-monnaies peut indiquer l’émergence du rôle décisif de la banque centrale à jouer pour les monnaies numériques.

Les tendances actuelles

Bien que la Réserve fédérale n’ait pris aucune décision sur l’opportunité de poursuivre ou de mettre en œuvre une monnaie numérique de banque centrale, il serait utile d’explorer les avantages et les risques potentiels des monnaies numériques sous différents angles. La monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) est une nouvelle forme de monnaie qui peut exister sous forme numérique. Au lieu d’imprimer de l’argent, la banque centrale émet des monnaies numériques largement accessibles afin que les transactions et les transferts numériques deviennent simples.

Qu’il s’agisse des conditions actuelles où l’on croit de plus en plus au potentiel de la technologie ou du désir de ne pas se laisser distancer dans cette exploration innovante, le message est clair de la part des banques centrales : la monnaie numérique est une priorité absolue. Les efforts de la Banque centrale en matière de monnaie numérique se développent dans le monde entier pour de nombreuses raisons. La crise du COVID-19 a provoqué un changement des habitudes de paiement vers les paiements numériques, sans contact et le commerce électronique, ce qui a accéléré la baisse de l’utilisation des espèces. Aussi, les crypto-monnaies développées par des organisations privées ou des communautés informelles (par exemple Bitcoin) ont beaucoup évolué. Quatre-vingt-sept pays explorent actuellement les monnaies numériques des banques centrales, tandis que neuf ont entièrement lancé une monnaie numérique.

Avantages et inconvénients

Dans l’approche décentralisée, la banque centrale établit des règles et des exigences pour régler les transactions en monnaie numérique. Les utilisateurs ou les intermédiaires financiers, ou les deux, enregistrent alors les transactions. Un avantage évident de la monnaie numérique de la Banque centrale est que si la monnaie conventionnelle nécessite de nombreux intermédiaires dans la chaîne de paiement, ce qui entraîne des expériences de paiement moins efficaces et sécurisées, la monnaie numérique pourrait trouver des solutions à ces problèmes en développant une forme plus efficace, rapide, sûre et dominante. du processus de paiement.

La confidentialité avec une protection adéquate des données est considérée comme la caractéristique la plus cruciale d’une monnaie numérique par les citoyens et les professionnels. L’amélioration de la confidentialité nécessitera la possibilité d’anonymiser le processus de paiement avec la monnaie numérique ; cependant, il faudra améliorer la manière dont l’anonymat est introduit tout au long du processus de paiement permettant un audit pour prévenir le blanchiment d’argent et lutter contre le financement du terrorisme et l’évasion fiscale.

Une attention particulière sera nécessaire dans la collecte des données entre les mains des banques centrales. Et c’est parce que si toutes les données de paiement des citoyens étaient collectées dans les bases de données d’une banque centrale, cela pourrait créer des incitations aux cyberattaques. En cas de cyberattaque et de violation de données avec un accès illégal à celles-ci, le risque systémique d’une surveillance généralisée augmenterait considérablement.

Des problèmes critiques

Un autre paramètre critique pour les monnaies numériques concerne la conception des logiciels de paiement numérique. La conception doit être telle que les informations sensibles ne doivent pas être divulguées. Des informations sensibles qui permettraient, par exemple, d’évaluer la solvabilité d’une personne ou qui permettraient des initiatives de ventes croisées.

Le manque de sécurité est également critique car il peut devenir un grave manque de confiance de la part des utilisateurs de monnaie numérique. Dans les monnaies numériques, les attentes en matière de sécurité sont élevées et une faille de sécurité pourrait entraîner une perte de confiance très importante de la part des utilisateurs.

Améliorer l’infrastructure financière mondiale

Dans les temps turbulents que nous vivons, l’exploration des monnaies numériques restera valable car elles pourraient contribuer à un avenir financier plus robuste et résilient.

Il existe plus de 100 monnaies numériques dans le monde en phase de recherche ou de développement. Alors que l’instabilité géopolitique et économique s’intensifie, chaque pays a une incitation différente à mettre en œuvre des monnaies numériques tandis que la pression croissante est d’émettre une monnaie numérique qui dominera le monde. Cependant, ce qu’il faut voir, ce n’est pas quelles monnaies numériques et crypto-monnaies domineront.

Ce qu’il faut, c’est voir les monnaies numériques comme une opportunité de coopération mondiale pour garantir que les nouvelles monnaies numériques basées sur le cryptage et la décentralisation, même si elles sont émises par les banques centrales, ne seront pas interopérables et amélioreront l’infrastructure financière mondiale.