Guerres des stablecoins : Tether devient le favori de la vente au détail et le BUSD de Binance connaît une croissance massive | Cryptomonnaie

Tether, le plus grand stablecoin par capitalisation boursière, se débat avec la croissance du volume en chaîne, alors que l’USDC et le BUSD de Binance décollent.

Les changements dans le paysage des pièces stables révèlent que Tether est devenu un favori pour les transactions de détail, tandis que l’USDC est le premier choix pour les institutions.

Le BUSD de Binance se développe parallèlement à la plateforme d’échange de crypto-monnaies et se positionne comme le stablecoin le plus conforme et le plus sûr.

Les pièces stables ont vu leur niveau d’activité changer et le sentiment général a chuté parallèlement aux prix, malgré une hausse de la demande et de l’utilisation. Tether (USDT), le plus grand stablecoin par capitalisation boursière, a connu une baisse de son volume en chaîne en 2022 tandis que l’USDC et le BUSD de Binance ont pris le relais avec une augmentation de leur volume d’échanges.

Le volume en chaîne de l’USDC en 2022 était près de quatre fois celui de l’USDT, signalant un changement de popularité des pièces stables parmi les commerçants.

L’USDC et le BUSD prennent progressivement le relais en tant que stablecoins populaires conformes, remplaçant Tether

L’USDC et le BUSD ont connu une croissance constante de leur volume en chaîne et de leur capitalisation boursière tout au long de 2022, sur la base des données de l’agrégateur de crypto Nansen.

Statistiques Stablecoin de Nansen

Comme le montre le graphique ci-dessus, l’USDT est le plus grand stablecoin par la capitalisation boursière globale, l’USDC est le deuxième, le BUSD le troisième et le DAI est un lointain quatrième. Un regard sur les capitalisations boursières de l’ERC-20 brosse un tableau différent, l’USDT a dominé jusqu’à la mi-janvier 2022, où la confiance générale dans Tether a chuté en raison d’un barrage de FUD continu et de soupçons sur leurs opérations.

Depuis lors, l’USDC a connu une adoption plus élevée parmi les institutions. Plus de la moitié de l’approvisionnement en USDT se trouve sur Tron, la majeure partie de l’approvisionnement restant sur la blockchain Ethereum.

Le stablecoin de Binance a augmenté de 1 409 %, devenant le stablecoin le plus sûr

Au cours de la période de deux ans entre 2020 et 2022, le BUSD et l’USDC ont tous deux connu une croissance massive. Les deux pièces stables ont augmenté d’environ 1 409 % et 912 % respectivement.

Stablecoins : transactions quotidiennes et volume en chaîne

Comme le montrent les graphiques ci-dessus, les données de Nansen révèlent une augmentation constante du volume en chaîne et des transactions quotidiennes chez les concurrents de Tether, BUSD et USDC. Le BUSD s’est développé aux côtés du plus grand échange cryptomonnaie au monde, Binance, et s’est positionné comme le stablecoin le plus conforme et le plus sûr du marché.