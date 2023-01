La prochaine crypto-monnaie à exploser pourrait-elle être Quant (QNT), Ripple (XRP) ou Orbeon Protocol (ORBN) ? Les nouveaux favoris des investisseurs | Cryptomonnaie

Avec un volume de transactions de plus de 70 % et une augmentation de prix de 5 % au cours des dernières 24 heures, Quant (QNT) pourrait remonter à son plus haut niveau historique et au-delà avant que nous ne le sachions. Cependant, on peut en dire autant de Ripple (XRP), en hausse de 7 % et bénéficiant actuellement d’une augmentation de plus de 80 % du volume des transactions au cours des dernières 24 heures. Enfin, nous avons le protocole Orbeon (ORBN), qui a réussi à monter en flèche de 980 % lors de sa prévente, dont les analystes prévoient maintenant qu’il augmentera de 6 000 % en 2023.

>>ACHETER DES JETONS ORBEON ICI<<

Quant (QNT) est-il prêt à exploser en 2023 ?

Selon plusieurs sources de crypto-monnaie très importantes, Quant (QNT) devrait exploser en 2023, peut-être même bien au-delà de son niveau record. Sur la base de la seule analyse technique, Quant (QNT) montre une tendance plutôt haussière, et si cette tendance se poursuit, le prix Quant pourrait suivre les haussiers, atteignant un sommet de 430 $ et même plus, selon CoinQuora.

Wallet Investor est encore plus optimiste quant à Quant (QNT) et prévoit une augmentation des prix à long terme de 714,61 %, résultant en un prix par jeton de 917,74 $ en 2026. Selon les données de GOV Capital, le prix futur de Quant (QNT) sera de 163,05 $ d’ici un an, ce qui indiquerait encore un gain à court terme de près de 20 %. Trading Beasts est plus optimiste pour 2023 et prévoit que Quant sera négocié à environ 189 $ d’ici la fin de l’année. Si cela se produit, certains prévoient que Quant pourrait dépasser son ATH en 2024.

Ripple (XRP) bénéficie du plus grand afflux de volume alors que les traders inversent la tendance

Ripple (XRP) approche du niveau de 0,40 $ après que son prix a grimpé de près de 25 % hier suite au plus grand afflux de volume que le jeton ait connu depuis des semaines. L’indicateur de volume de Santiment, un outil utilisé pour collecter les données de transaction de tous les principaux échanges de crypto-monnaie, a montré que plus de 1,62 milliard de dollars de transactions ont eu lieu le 11 janvier.

Cette augmentation substantielle du volume, ainsi que la tendance du prix de Ripple (XRP), nous montre que les investisseurs à forte capitalisation soutiennent les traders Ripple (XRP) et que 0,44 $ est le prochain objectif de prix pendant ce rallye. Les analyses en chaîne nous montrent également que de plus en plus de portefeuilles Ripple (XRP) sont créés et que le nombre de portefeuilles contenant entre 10 000 et 100 000 jetons Ripple (XRP) augmente progressivement, indiquant une accumulation par les baleines. Avec tout cela à l’esprit, il peut être judicieux d’ajouter Ripple (XRP) à votre portefeuille d’actifs numériques, car la plupart des investisseurs sont convaincus que Ripple (XRP) continuera de connaître une dynamique haussière l’année prochaine.

>>ACHETER DES JETONS ORBEON ICI<<

Orbeon Protocol (ORBN) est le nouveau favori des investisseurs

Orbeon Protocol (ORBN) a réussi à attirer l’attention de nombreux investisseurs en crypto-monnaie ces derniers temps, d’autant plus qu’il a réussi à augmenter de plus de 980 % le mois dernier alors que la plupart des autres crypto-monnaies perdaient de la valeur.

Pour ceux qui se demandent, Orbeon Protocol (ORBN) est un nouveau projet de crypto-monnaie visant à perturber les industries du capital-risque et du financement participatif grâce à l’utilisation de NFT fractionnés et adossés à des actions.

Les startups peuvent créer ces NFT comme une forme de collecte de fonds, leur permettant de lever des capitaux beaucoup plus rapidement que jamais auparavant.

La meilleure chose est que le protocole Orbeon (ORBN) utilisera un mécanisme intégré Fill-or-Kill qui garantit que tous les investisseurs reçoivent un remboursement complet si une start-up ne parvient pas à atteindre son objectif de financement. Cela élimine les conjectures de l’équation et facilite le processus d’investissement pour les investisseurs particuliers, qui peuvent désormais investir dans des start-ups à partir de 1 $ seulement.

L’offre totale de jetons Orbeon Protocol (ORBN) est plafonnée à 888 000 000, et seuls 40 % d’entre eux seront mis à la disposition du public via la prévente du projet. Les jetons des développeurs et le pool de liquidités du projet sont verrouillés pendant un et dix ans, respectivement, avec des contrats intelligents entièrement audités par Solid Proof, garantissant aux investisseurs qu’aucune traction de tapis n’aura lieu.

71 millions de jetons Orbeon Protocol (ORBN) ont été vendus jusqu’à présent, et les investisseurs peuvent sauter à bord au prix de 0,0435 $ par jeton. Cela ne durera cependant pas longtemps, car les analystes prévoient que le protocole Orbeon (ORBN) atteindra plus de 0,24 $ d’ici la fin de la prévente.

Cet article est un contenu sponsorisé