Prédiction hebdomadaires Bitcoin : évaluation de l’évolution du récit de BTC et des niveaux critiques à surveiller | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin a augmenté de 30 % en 2023, amenant les investisseurs à se demander si une course haussière a commencé.

Certaines mesures en chaîne indiquent un changement de paradigme et laissent entrevoir un rallye entrant, mais d’autres doivent mûrir.

De nombreuses similitudes peuvent être tirées de la récente montée en puissance par rapport à la mini course haussière de 2019.

Le prix du Bitcoin (BTC) montre une nette augmentation de la pression d’achat qui a fait passer le paysage de baissier à haussier, bien qu’à court terme. Quoi qu’il en soit, les investisseurs sont prudents et déchirés entre discerner dans quelle phase du cycle se trouve BTC.

Dans cet article, explorons quelques mesures en chaîne pour obtenir une vue d’ensemble du cycle du marché.

Le prix du Bitcoin frappe un accord haussier

Le prix du bitcoin a augmenté de 24 % au total, comme en témoigne le long chandelier vert hebdomadaire à partir du 9 janvier. Cette montée explosive a des implications majeures qui ont plongé les investisseurs dans la confusion. Alors que certains sont carrément haussiers et s’attendent à un rallye haussier, d’autres sont toujours baissiers et certains sont prudemment optimistes.

D’un point de vue purement technique, le prix du Bitcoin devra surmonter les niveaux de résistance horizontale de 21 400 $ et 23 900 $ pour avoir une chance d’atteindre des niveaux de 30 000 $ ou plus. L’ajout des moyennes mobiles simples (SMA) sur 200 jours et 200 semaines donne une bien meilleure image.

Bien que le prix du Bitcoin ait dépassé le SMA de 200 jours à 19 556 $, il doit encore faire face au SMA de 200 semaines à 24 638 $.

Si ces niveaux susmentionnés sont surmontés, BTC aura plus de chances de revoir l’obstacle de 30 000 $ ou la zone de résistance, passant de 36 260 $ à 42 450 $. Fait intéressant, le niveau de résistance de 42 450 $ est le point médian du crash de 77 % du prix du Bitcoin subi entre novembre 2021 et novembre 2022.

En regardant le prix du Bitcoin en 2018 et 2019, la situation actuelle semble étrangement familière. Après un crash de 83% de décembre 2018 à décembre 2019, BTC s’est rapidement rallié au point médian de cette chute à 11 387 $.

Si l’histoire devait se répéter, alors un jeu de retour moyen mettrait le prix du Bitcoin à environ 42 450 $.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Facteurs de support pour les traders

La récente flambée du prix du Bitcoin a changé deux aspects du point de vue de la chaîne. Le premier est le passage au-dessus du niveau d’une métrique en chaîne appelée le prix réalisé de BTC, qui a poussé les détenteurs moyens de la plus grande crypto à être rentables.

Le prix réalisé est la base du coût moyen auquel les Bitcoins ont été achetés. Il est obtenu en divisant la valeur des Bitcoins au prix auquel ils ont été achetés par le nombre de Bitcoins en circulation.

Idéalement, si une cassure nette au-dessus de cette métrique se maintient, cela signifiera le début d’une course haussière pour le prix du Bitcoin. On peut noter qu’au cours des 12 années d’histoire de BTC, le marché baissier 2022-2023 a passé un total de 179 jours en dessous du prix réalisé. Par rapport aux cycles précédents, la durée actuelle passée sur le marché baissier est la deuxième plus longue durée des quatre derniers cycles baissiers.

Prix ​​​​réalisé BTC et MVRV

Le prix réalisé peut être divisé en deux parties – le prix réalisé par le détenteur à long terme, qui suit les pièces détenues pendant au moins 155 jours et le prix réalisé par le détenteur à court terme qui compte les pièces qui ont changé de mains au cours des derniers 155 jours.

Jusqu’à présent, les fourchettes de prix à long terme, à court terme et réalisées ont convergé en septembre 2022, ce qui se produit généralement sur les marchés baissiers avec des baisses de prix massives. Cependant, la récente montée en puissance a poussé le prix du Bitcoin au-dessus du prix réalisé des détenteurs à court terme à environ 18 000 $. Pour les détenteurs à long terme, cependant, le prix d’équilibre est beaucoup plus élevé à environ 22 400 $.

Base de coût BTC LTH/STH

Donc, dans l’ensemble, le prix du Bitcoin est confronté à de multiples défis s’il veut poursuivre sa course haussière. Surtout jusqu’à 25 000 $. Au-delà de cet obstacle, il y a de la place pour que les traders récupèrent et tentent une poussée à 30 000 $ dans une perspective conservatrice.

Dans le scénario le plus optimiste, la tendance haussière à court terme pourrait saisir 42 246 $, soit le point médian du crash de 77 % en 2022.

L’affaire de l’traders et ses conséquences

En regardant l’indice de force relative du prix du Bitcoin sur le graphique hebdomadaire, les choses commencent à devenir dichotomiques. D’être confus au sujet du cas haussier ou baissier, les investisseurs ont une idée de la façon dont les choses pourraient se dérouler sur le graphique hebdomadaire.

Le RSI fait actuellement face au point médian à 50, qui agit comme un niveau de résistance. L’indice est tombé en dessous de ce niveau il y a environ 400 jours lorsque le prix du Bitcoin a atteint un niveau record en novembre 2021. Bien que l’indicateur ait tenté un retournement en mars 2022, il a échoué.

Un retournement net de cet obstacle indiquera la présence de traders. Un rejet, cependant, indiquera clairement l’épuisement de la pression d’achat et un signe potentiel d’un retracement. Dans un tel cas, le prix du Bitcoin reviendra probablement à 19 300 $.

Le fait de ne pas se maintenir au-dessus de cette structure de support reprendra la tendance baissière à long terme, qui a produit deux sommets inférieurs distinctifs en novembre 2021 et mars 2022. L’invalidation des perspectives haussières se produira si le prix du Bitcoin produit un chandelier hebdomadaire en dessous de 15 492 $.

Dans un tel cas, le prix du Bitcoin pourrait revenir à 11 387 $, soit le point médian du crash de 88 % observé entre décembre 2017 et 2018.