Les entreprises de prêt de crypto de Genesis demandent la protection contre la faillite | Cryptomonnaie

Genesis Global Holdco LLC, la société mère du prêteur de crypto-monnaie en difficulté Genesis Global Capital, a déposé une demande de mise en faillite en vertu du chapitre 11 après avoir été frappée par deux des plus grands effondrements de l’industrie en 2022.

Genesis Global Holdco, LLC et ses filiales Genesis Asia Pacific Pte. Ltd et Genesis Global Capital, LLC ont déposé un trio de requêtes volontaires auprès du tribunal des faillites. Tous les trois relèvent de l’égide de Digital Currency Group, qui possède également CoinDesk. Genesis a proposé une administration conjointe des affaires.

Dans son dossier, Genesis Global Capital, la société partenaire du défunt programme Earn de Gemini, a estimé plus de 100 000 créanciers et entre 1 et 10 milliards de dollars de passif, ainsi que d’actifs. Les deux autres entités ont estimé leurs actifs et leurs passifs à environ 100 millions de dollars et 500 millions de dollars, respectivement.

Ces sociétés comprennent l’activité de prêt de crypto de Genesis qui a été secouée l’année dernière par les implosions du fonds spéculatif Three Arrows Capital et de l’échange de crypto FTX. Les autres filiales de Genesis impliquées dans les activités de négociation de produits dérivés et au comptant et de garde ainsi que Genesis Global Trading n’ont pas été incluses dans le dossier et poursuivent les opérations de négociation des clients, selon un communiqué de presse.

Dans son dossier, Genesis Global Capital a déclaré qu’il s’attend à ce que, grâce au processus de restructuration, il reste de l’argent pour payer les créanciers non garantis – un groupe qui peut être anéanti en cas de faillite si la situation est extrêmement grave.

Peu de temps après que FTX se soit effondré dans son propre dossier de faillite en novembre, Genesis Global Capital a été contraint de suspendre les retraits des clients, ce qui a nui aux clients d’un produit de rendement proposé par l’échange cryptomonnaie des jumeaux Winklevoss, Gemini.

Genesis s’était efforcé de lever de nouveaux capitaux ou de conclure un accord avec les créanciers. Il – avec la société mère Digital Currency Group (DCG), qui possède également CoinDesk – subissait une pression croissante pour rembourser 900 millions de dollars de dépôts bloqués.

La faillite « est une étape cruciale pour que nous puissions récupérer vos actifs », a tweeté Cameron Winklevoss de Gemini peu de temps après l’annonce du dépôt.

À la fin de l’année dernière, Genesis a retenu les services de la banque d’investissement Moelis & Co. pour l’aider à explorer les options.

Avant que FTX ne porte un coup à Genesis, l’échec du fonds spéculatif cryptomonnaie Three Arrows Capital avait causé des centaines de millions de dollars de pertes à l’entreprise, a rapporté CoinDesk l’année dernière.

Plus tôt ce mois-ci, Genesis a annoncé qu’elle licenciait 30 % de son personnel, le ramenant à 145 employés.

Le dépôt de bilan de jeudi pourrait avoir des implications plus larges pour le bitcoin, car Genesis et le gestionnaire d’actifs numériques Grayscale partagent la même société mère dans DCG. Grayscale exploite le Grayscale Bitcoin Trust (GBTC), qui a plus de 10 milliards de dollars d’actifs sous gestion et se négociait à la fin de l’année dernière avec une décote record par rapport à la valeur nette d’inventaire, bien que cette décote se soit rétrécie récemment. Le marché craint que les répercussions de la faillite de Genesis ne conduisent d’une manière ou d’une autre à la liquidation des avoirs de GBTC de plus de 600 000 Bitcoins.