Crypto pourrait résoudre le problème de diligence raisonnable du capital-risque – VC exec | Cryptomonnaie

Les capital-risqueurs aux prises avec les difficultés d’une diligence raisonnable appropriée des entreprises de cryptomonnaie devraient envisager de revenir à l’essentiel – de « faire confiance à la chaîne », affirme un dirigeant de fonds de capital-risque axé sur la cryptomonnaie.

S’adressant à Cointelegraph, John Lo, responsable des actifs numériques chez Recharge Capital – un fonds de 6 milliards de dollars avec des projets de crypto et de finance décentralisée (DeFi) sur son portefeuille – a déclaré que FTX avait ébranlé la « confiance dans cette industrie ».

« Il y aura beaucoup d’introspection », a-t-il déclaré. Selon Lo, la diligence raisonnable a toujours été un problème dans l’espace de risque, même en dehors de la cryptomonnaie.

Il a déclaré que le plan d’action adopté par les sociétés de capital-risque crypto en réponse à l’effondrement de FTX sera un facteur décisif crucial pour une reprise efficace ou un approfondissement de la crise de l’industrie.

Cependant, Lo soutient que l’industrie de la cryptomonnaie offre au monde une étape vers une solution, un grand livre public et immuable, arguant :

Les VC crypto doivent spécifiquement revenir aux principes crypto – faites confiance à la chaîne. Nous allons voir beaucoup plus d’entreprises opérer en chaîne, et les VC s’appuient sur les données en chaîne pour effectuer une diligence plus approfondie.

« Nous allons voir de meilleurs outils pour distiller et suivre les données en chaîne, en fait, nous pourrions même voir des entreprises en chaîne entières enveloppées dans des NFT et vendues, optimisant les processus de fusion et acquisition ardus », a-t-il ajouté.

Le financement total levé dans le capital-risque crypto l’année dernière a dépassé 2021, avec 30,3 milliards de dollars sécurisés par des projets crypto, selon la base de données VC de Cointelegraph Research.

Le dernier trimestre de 2022 a vu l’entrée de capitaux la plus faible dans l’industrie en deux ans avec seulement 2,8 milliards de dollars alloués à 371 transactions selon un tweet du 1er janvier d’Alex Thorn, responsable de la recherche chez Galaxy Digital.

L’effondrement de FTX a provoqué un sentiment négatif dans l’ensemble du secteur, mais la baisse du financement reflète également le scénario macroéconomique, a déclaré Lo.

« Un environnement à taux d’intérêt élevé n’augure rien de bon pour les industries à risque. Le capital-risque est généralement à la traîne et nous verrons probablement des démarques », a noté Lo. Il pense qu’à mesure que 2023 avance et que le paysage macroéconomique se stabilise, l’industrie retrouvera également la stabilité.

C’est probablement une bonne chose que les mauvais acteurs et les mauvaises pratiques soient éliminés plus tôt que tard.

Au fur et à mesure que l’année avance, Lo a prédit que l’industrie verrait plus de déploiements de capitaux que d’entrées, en mettant l’accent sur les produits et services en chaîne plutôt que sur les jetons.

Un certain nombre de défis apparus pendant le marché haussier seront probablement également à l’honneur, notamment l’expérience utilisateur, les portefeuilles, l’intégration des utilisateurs et la conformité.

« Des récits clés se forment concernant l’évolutivité de la blockchain, le jalonnement liquide, les actifs du monde réel, les échanges et les plates-formes décentralisés », a déclaré Lo.

« Ces optimisations après une période d’expérimentation frénétique seront la clé de la croissance, et comme toujours, il y a des équipes qui travaillent furtivement sur des produits révolutionnaires encore à voir », a-t-il déclaré, ajoutant :