Le yuan numérique chinois obtient une fonctionnalité de contrat intelligent parallèlement à de nouveaux cas d’utilisation | Cryptomonnaie

La monnaie numérique de la banque centrale chinoise (CBDC) a connu de nouveaux cas d’utilisation ces derniers jours, notamment l’achat de titres et les paiements hors ligne.

La monnaie numérique de la banque centrale chinoise (CBDC) – le yuan numérique ou eCNY – a reçu des mises à niveau lui donnant une fonctionnalité de contrat intelligent aux côtés d’une série de cas d’utilisation récemment dévoilés.

La fonction de contrat intelligent a été lancée sur l’application Meituan, une application chinoise offrant des services de vente au détail et de livraison de nourriture, selon un rapport du 17 janvier du média local de crypto-monnaie 8btc.

Lorsque les utilisateurs de Meituan passent une commande et paient avec leur portefeuille e-CNY, un contrat intelligent se déclenche et recherche des mots-clés et des articles achetés dans leur commande. Si un utilisateur achète quelque chose sur la liste des mots clés du jour, il participe au tirage au sort pour gagner une partie d’un prix.

Le prix est une part d’une « enveloppe rouge » connue localement sous le nom de hongbao contenant 8 888 yuans, d’une valeur d’un peu plus de 1 300 dollars.

Hongbao sont de petits paquets traditionnellement utilisés pour offrir de l’argent autour du Nouvel An chinois en signe de bonne chance.

Un utilisateur se prépare à envoyer un paquet numérique rouge sur l’application de messagerie WeChat. Image : YouTube

En décembre de l’année dernière, l’application de portefeuille e-CNY a introduit une fonctionnalité permettant aux utilisateurs d’envoyer des enveloppes rouges numériques dans le but de stimuler l’adoption avant le Nouvel An chinois le 22 janvier.

Le yuan numérique voit de nouvelles possibilités d’utilisation

Parallèlement aux derniers développements, de nouvelles utilisations de l’e-CNY ont également été ajoutées ces derniers jours.

Un rapport du 16 janvier du China Securities Journal indique que l’e-CNY a été utilisé pour acheter des titres pour la première fois. Les investisseurs peuvent également utiliser la CBDC pour acheter des titres avec l’application mobile de Soochow Securities, une société de courtage locale.

L’application de portefeuille numérique en yuans a également reçu une mise à jour permettant aux utilisateurs d’effectuer des paiements sans contact à l’aide de téléphones Android même si leur appareil est sans Internet ni alimentation, selon un rapport Yicai Global du 11 janvier.

Les nouvelles utilisations du yuan numérique surviennent alors que la Chine se débat avec le taux d’adoption de sa CBDC.

Un ancien responsable de la Banque populaire de Chine (PBOC), la banque centrale du pays, a même fait un rare aveu public en décembre 2022 disant que «l’utilisation du yuan numérique a été faible» et «très inactive» et a ajouté: «les résultats ne sont pas idéal. »

Le 10 janvier, la PBOC a inclus pour la première fois l’e-CNY dans les rapports sur la circulation des devises, révélant que la CBDC représentait environ 0,13 % des 10,47 billions de yuans (1,54 billion de dollars) en circulation à la fin de 2022.