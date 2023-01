Prédiction des prix des crypto-monnaies : Crypto.com, SHIBA et FTT – American Wrap 19 janvier | Cryptomonnaie

L’action des prix du Shiba Inu (SHIB) a fait un bond stupéfiant de plus de 22 % en intrajournalier entre le plus bas et le plus haut de mercredi. Malheureusement, dans un webinaire vidéo que vous pouvez trouver sur la chaîne YouTube de Netcost-Security, des avertissements ont été émis sur une répétition du samedi 29 octobre de l’année dernière, où l’action des prix a bondi mais s’est dégonflée près de la cloche de clôture et a vu plus de la moitié de ses bénéfices intrajournaliers s’évaporer. . Avec de nombreux traders sautant sur les évasions mercredi, les baissiers ont vu une fenêtre d’opportunité pour revenir à court, et la pression pourrait recommencer à monter à la baisse.

La procédure de mise en faillite de FTX a connu une évolution positive au cours des deux derniers jours, ce qui se reflète également dans le prix de son jeton natif, FTT. L’annonce de jeudi a encore revigoré l’intérêt des clients alors que le nouveau PDG de FTX discutait du redémarrage de l’échange.

Le prix de Crypto.com pourrait présenter une opportunité rentable pour les investisseurs de participer dans les semaines à venir. Des indicateurs techniques ont été évalués pour évaluer les résultats possibles pour le jeton d’échange basé sur Ethereum.