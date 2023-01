Les commerçants de crypto luttent contre les pirates de ransomwares, les paiements baissent de 40% à 456,8 millions de dollars en 2022 | Cryptomonnaie

Les commerçants de crypto ont refusé de payer les pirates de rançongiciels, ce qui a entraîné une baisse de 40 % du montant reçu des victimes en 2022.

Les pirates ont reçu 456,8 millions de dollars de leurs victimes en 2022, contre 765,6 millions de dollars qu’ils ont empochés en 2021, sur la base des données de la société d’analyse Chainalysis.

Le rapport de recherche de Chainalysis indique une baisse de 10,4 % des attaques et une baisse de 40,3 % des revenus globaux des ransomwares.

Les commerçants de crypto refusent de payer les pirates de ransomwares, et leur exploit a chuté de 40 % d’une année sur l’autre de 2021 à 2022. La société d’analyse de blockchain Chainalysis a partagé les détails des fonds collectés par les pirates de ransomwares dans un nouveau rapport.

Les commerçants de crypto refusent les pirates de rançongiciels, marquant une baisse d’année en année de leur collection

Les commerçants de crypto-monnaie ont refusé de céder aux pirates de rançongiciels en 2022. Les acteurs du marché qui ont été victimes de l’attaque ont refusé de payer les attaquants. En 2022, les pirates ont gagné 40 % de moins que la crypto-monnaie qu’ils ont empochée en 2021. Une baisse de 765,6 millions de dollars à 456,8 millions de dollars a marqué une baisse de 40 % des fonds reçus par les adresses de portefeuille des pirates, selon la société d’analyse blockchain Chainalysis.

Il peut y avoir un écart entre le montant réel reçu car tous les portefeuilles cryptomonnaies ne sont pas contrôlés par des pirates de rançongiciels. Le chercheur sur les ransomwares Allan Liska a noté une diminution significative du nombre d’attaques entre 2021 et 2022, passant de 2 865 à 2 566. Fait intéressant, il y a eu une baisse de 10,4 % des attaques et une baisse de 40,3 % des revenus globaux des ransomwares.

Le nombre de programmes malveillants utilisés par les attaquants en 2022 a explosé. Fortinet, une entreprise de cybersécurité, a identifié 10 666 nouvelles variantes de ransomwares au cours du premier semestre 2022. C’est près du double par rapport à 2021.

Les experts estiment que l’une des principales raisons de la baisse est que les sociétés de cyberassurance sont moins disposées à aider leurs clients à payer des rançons et insistent sur des mesures de sécurité plus strictes pour prévenir les attaques en premier lieu. Fait intéressant, la durée de vie de chaque variante de code de ransomware se raccourcit au fil des ans. En 2022, la souche moyenne de ransomware est restée active pendant 70 jours, contre le double, 153 jours en 2021 et 265 jours en 2020.