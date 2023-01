OKX dispose de 100 % de réserves propres contre 88,95 % pour Binance, mais son jeton natif OKB ne parvient pas à récupérer | Cryptomonnaie

OKX dispose de 100 % de « réserves propres » selon une nouvelle métrique développée par CryptoQuant.

La métrique « Réserves propres » mesure le pourcentage de réserves non détenues dans le jeton natif potentiellement vulnérable de l’échange.

Binance, l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde, dispose de 88,95 % de réserves propres.

Le jeton natif d’OKX n’a ​​pas réussi à se remettre de son récent déclin, malgré le bon état de santé.

La dépendance excessive de FTX et d’Alameda à leur propre jeton FTT natif a finalement catalysé leur disparition, après qu’elle soit passée de 22 $ à 2 $. Maintenant, les investisseurs, fatigués de la bataille, des scandales cryptomonnaies d’échange sont désireux de savoir dans quelle mesure les dépositaires de leurs fonds sont vulnérables à la détention de réserves dans des pièces indigènes volatiles.

L’agrégateur de données cryptomonnaies CryptoQuant a mis au point une solution, une nouvelle métrique appelée « Clean Reserves », qui mesure le pourcentage des réserves d’un échange qui ne sont pas détenues dans son propre jeton natif. Plus on se rapproche de 100 %, c’est-à-dire « aucun », mieux c’est.

OKX est un échange cryptomonnaie qui obtient un score de 100 %, ce qui indique qu’aucune de ses réserves n’est détenue dans son jeton natif OKB. Au lieu de cela, la plupart de ses réserves sont détenues en Bitcoin, Ethereum et USDT, dont il est «surgaranti» selon son rapport de preuve de réserves. Cela se compare positivement à la plus grande bourse du monde, Binance, qui n’obtient que 88,95 % sur la métrique Clean Reserves de CrypotQuant.

L’échange OKX est surdimensionné et bat son concurrent Binance en réserves propres

L’échange OKX est considéré comme surgaranti dans les réserves excédentaires par rapport aux avoirs des utilisateurs en Bitcoin, Ethereum et stablecoin USDT. Le ratio de réserve BTC, ETH et USDT est en fait de 105%, 105% et 101% respectivement.

La bourse a publié sa composition exacte d’actifs en réponse à la nouvelle métrique de CryptoQuant qui mesure la « propreté » des réserves.

Ratios de réserve OKX

Les échanges rivaux Bitfinex et Huobi, quant à eux, obtiennent respectivement 70% et 60% pour Clean Reserves.

OKX est en tête de liste avec 100 %. L’échange comporte donc une séparation totale entre monnaie et échange. Malgré le lancement de son jeton natif OKB, la bourse basée aux Seychelles, dispose de réserves suffisantes en Bitcoin, Ethereum et le stablecoin Tether, contrairement à ses concurrents qui détiennent une partie des fonds ou des réserves des utilisateurs dans leurs propres jetons natifs.

Les jetons d’échange natifs ont fait l’objet de critiques sévères depuis l’effondrement de l’échange FTX après que son jeton FTT est passé de 22 $ à 2 $ en moins de cinq jours, provoquant une crise de liquidité de la plate-forme.

Malgré la facture de santé propre de son échange parent, OKB a du mal à se remettre de la récente baisse de son prix. Le prix d’OKB a plongé de 5,5 % au cours de la période de 24 heures entre le 18 et le 19 janvier et le jeton natif d’OKX a du mal à se remettre de la baisse.