Retraite Bitcoin pour réinitialisation | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin a perdu 2% au cours des dernières 24 heures, retombant à 20,77 000 $, soit près de 1 000 $ en dessous du pic de mercredi. La première crypto-monnaie a suivi les indices boursiers, qui ont fortement baissé suite à la rhétorique belliciste des responsables de la Fed simultanément avec des signaux croissants de faiblesse de la demande des consommateurs et de l’activité des entreprises.

L’analyse technique suggère que le dernier recul est une correction légitime des conditions de surachat à court terme accumulées après le rallye depuis le début de l’année. La correction ne peut être reclassée comme un nouveau ralentissement qu’après que le BTCUSD se soit consolidé en dessous de 19,5 000 $, alors que la moyenne mobile sur 200 jours et le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % depuis le rallye depuis le début de l’année passent juste au-dessus de ce niveau.

Contexte de l’actualité

Selon les recherches de la société d’infrastructure Alchemy, l’activité de développement Web3 a augmenté au cours de l’année écoulée, malgré les graves défis auxquels l’industrie de la cryptomonnaie est confrontée. Le nombre de contrats intelligents sur le réseau central Ethereum déployés au cours du quatrième trimestre 2022 a augmenté de 453 % à 4,6 millions par rapport au trimestre précédent.

Selon le dernier rapport du cabinet de conseil Cornerstone Research, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis continuera d’augmenter la pression sur le marché des crypto-monnaies, notamment par le biais de poursuites judiciaires. L’année dernière, la SEC a imposé un nombre record de mesures d’exécution contre l’industrie, portant 24 affaires devant les tribunaux fédéraux américains et six procédures administratives.

Les experts de la Banque des règlements internationaux (BRI) ont proposé trois options principales pour réglementer l’industrie de la crypto-monnaie. Il s’agit notamment d’interdire certaines transactions de crypto-monnaie, d’isoler l’industrie de la finance traditionnelle et de l’économie réelle et de réglementer les crypto-monnaies comme les marchés traditionnels.

L’effondrement de FTX a été le premier d’une « longue série » d’effondrements d’échanges de crypto-monnaie non réglementés, a déclaré l’investisseur et vedette de l’émission télévisée Shark Tank Kevin O’Leary. Il a déclaré que toutes les bourses non réglementées sont désormais confrontées à une sortie massive de fonds des clients. Le refus de certains cabinets comptables de travailler avec les crypto-monnaies est également révélateur.