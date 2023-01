Ether, les commerçants longs de Bitcoin voient des liquidations de 110 millions de dollars sur la volatilité induite par Bitzlato | Cryptomonnaie

Un avis sur le site Web du ministère américain de la Justice concernant un effort imminent lié à la cryptomonnaie a entraîné une forte vente mercredi, provoquant une baisse du Bitcoin (BTC) et de l’éther (ETH) sous les niveaux de support nouvellement dépassés avant de se redresser légèrement.

Le ministère américain de la Justice a annoncé une action internationale majeure d’application de la crypto-monnaie à midi HE mercredi. Cela s’est avéré être une accusation de blanchiment d’argent contre Bitzlato, un échange cryptomonnaie peu connu qui aurait illégalement effectué 700 millions de dollars de transferts directs et indirects au cours des dernières années.

Le temps entre l’annonce initiale et les nouvelles réelles a fini par être un foyer pour les prophètes de malheur.

Un tel sentiment a suffi à déclencher la chute abrupte. Bitcoin a rapidement chuté d’environ 1 000 $ à moins de 20 600 $ après avoir atteint un sommet de quatre mois d’environ 21 550 $. Ether est tombé à 1 500 $ contre plus de 1 600 $, avec des jetons majeurs comme XRP et cardano (ADA) après le glissement rapide.

Les données de CoinGlass montrent que plus de 110 millions de dollars de positions à terme pariant sur la montée du bitcoin et de l’éther ont été liquidées au cours des dernières 24 heures, ce qui représente plus de 76 % de toutes les transactions à terme. Les contrats à terme Dogecoin (DOGE) ont également accumulé 9 millions de dollars de liquidations, tandis que les contrats à terme Solana (SOL) et Aptos (APT) ont subi des pertes de 8 millions de dollars chacun.

Sur 224 millions de dollars de liquidations globales, l’échange de crypto OKX a enregistré la majorité des pertes à 109 millions de dollars, suivi de Binance à 90 millions de dollars.

Certains analystes, cependant, s’attendaient à un recul imminent, indépendamment des échanges axés sur les nouvelles.

« Tout le rallye récent a été construit sur l’épine dorsale de shorts de marché continus maintenant le financement à un niveau bas et les prix étant poussés à la hausse par des liquidations forcées et des arrêts en cours », ont déclaré les analystes des marchés de l’échange de crypto Bitfinex dans une note plus tôt cette semaine.

« On pourrait s’attendre à un recul avec une approche prudente de la part des haussiers », ont-ils déclaré, soulignant le « nombre limité de commerçants sur le marché, ce qui ressort de la profondeur du marché qui reste la même semaine après semaine ».

Le bitcoin et l’éther sont restés stables dans les heures de négociation asiatiques jeudi.