Bitcoin Suisse explique pourquoi la Suisse est un pivot crypto : Davos 2023 | Cryptomonnaie

La Suisse est un « point pivot » pour l’adoption de la cryptomonnaie en Europe et continue d’être le « point central de la prochaine étape de l’institutionnalisation », a déclaré le Dr Dirk Klee, PDG de Bitcoin Suisse.

Le PDG a expliqué pourquoi la Suisse est toujours la première place pour la cryptomonnaie en Europe et continuera d’attirer les investisseurs institutionnels dans une interview exclusive de Cointelegraph au bord de la rue à Davos, en Suisse.

Lors d’une discussion avec le journaliste de Cointelegraph Gareth Jenkinson, Klee a expliqué:

Beaucoup de confiance a été détruite et érodée au cours de la dernière année et nous voulons être en quelque sorte le point central de la prochaine étape de l’institutionnalisation, vous savez, rendre l’endroit plus accessible, plus facile à utiliser, mais aussi plus sûr.