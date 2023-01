First mover Asia : les avoirs illiquides de FTX remplis de jetons | Cryptomonnaie

Des prix

Le marché va aux Doges

Le bitcoin et l’éther commencent la journée de travail en Asie bien dans le rouge.

Le plus grand actif numérique au monde est en baisse de 2 % sur la journée, tandis que l’éther est en baisse de 3,2 %.

Layer-1 Solana, qui a commencé l’année avec une forte reprise grâce au succès de Bonk sur le thème des Shiba Inu, est en baisse de près de 8,5 % sur la journée.

Il y a eu un débat quant au conducteur du rallye. Alors que le marché est dans une ambiance de pièces de monnaie, il y a un débat plus approfondi sur la tempête qui se prépare à Washington et ce que cela indique pour les actifs à risque comme la crypto.

« À notre avis, la crypto (et le bitcoin en particulier) a été quelque peu mal comprise. Ce n’est pas une couverture contre l’inflation, mais plutôt une couverture contre l’avilissement qui protège les détenteurs contre la débauche fiscale/monétaire et les erreurs de politique », Jonah Van Bourg, Global Head of Négociant à Cumberland, a déclaré à CoinDesk dans une note : « Tout risque de défaut de paiement de la dette américaine est en effet une forme d’avilissement du dollar américain et/ou d’erreur de politique, et la demande accrue que nous constatons (exprimée par des prix de cryptomonnaie plus élevés) est ce cas d’utilisation. s’épanouir. »

Giles Coghlan, analyste en chef du marché chez HYCM, a déclaré à CoinDesk que la corrélation entre les actions cryptomonnaies et technologiques se poursuit, et c’est le facteur à surveiller à l’avenir.

«Les actions technologiques se sont redressées sur l’hypothèse que l’inflation américaine recule et que les prédictions du marché des taux d’intérêt à court terme concernant deux baisses de taux de la Réserve fédérale cette année sont correctes. Nous pouvons voir une reprise similaire sur les marchés de la cryptomonnaie », a-t-il déclaré à CoinDesk, rejetant tout lien entre le débat sur le plafond de la dette et le rallye de la cryptomonnaie. «En fin de compte, le rallye crypto devrait se poursuivre tant que les actions technologiques amorcent leur reprise. Cependant, alors que tous les regards se tournent vers la saison des résultats, les choses pourraient changer rapidement. »

Pourtant, la société d’analyse de blockchain Santiment a écrit dans une note que les rassemblements de DOGE et d’autres pièces de mème sur le thème des chiens sont un indicateur contraire de la santé du marché. Lorsque ces prix montent en flèche, cela indique que le marché est devenu trop chaud et hédoniste.

« Chaque fois que [the] le prix du DOGE commence à augmenter rapidement, il y a un crash à l’échelle du marché quelques instants plus tard », a écrit la société.

Connaissances

Où sont les avoirs illiquides de FTX ?

Un dossier judiciaire a révélé certains des plus grands avoirs liquides de FTX, ce qui est largement prévisible : solana, bitcoin, ether, aptos et dogecoin. Ce sont des jetons largement détenus qui, pour la plupart, se trouveraient au bilan de toute bourse majeure.

Mais qu’en est-il des avoirs illiquides ? Ce ne sont pas exactement des noms familiers, mais des jetons de l’univers Sam Bankman-Fried-Alameda qui n’ont pas été lancés. Une bonne partie d’entre eux se retrouvent au bilan de fonds dont Sino Global et Multicoin Capital. FTX a investi dans ces fonds, et leurs noms apparaissent souvent aux côtés de FTX en tant que co-investisseurs.

Prenez, par exemple, le sérum. En avril 2021, lorsque Bankman-Fried et FTX atteignaient un sommet, les gens ne pouvaient pas en avoir assez de l’échange décentralisé basé sur Solana (DEX), et le jeton SRM a atteint un niveau record de 13,74 $ pendant le marché haussier qui s’est prolongé jusqu’à la fin de 2021.

Désormais, le jeton SRM manque de liquidité car Binance a supprimé certaines de ses paires de trading les plus liquides (il autorise toujours le trading BUSD-SRM) et la profondeur de + 2 % sur les échanges restants culmine à un peu plus de 100 000 $. Pour cette raison, toute position importante de MRS en cours de déchargement ne pouvait être absorbée par le marché.

Il y a aussi Oxygen, FIDA et JET, qui sont tous d’autres éléments de l’équation de l’infrastructure commerciale de Solana.

Et tous les trois ont le même problème : pas de liquidité. Oxygen a moins de 200 000 $ de volume de transactions et + 2 % de profondeurs d’enchères inférieures à 1 000 $. JET a une profondeur de plusieurs centaines de dollars et aucune inscription sur un DEX majeur ou une bourse centralisée.

Comme CoinDesk l’a signalé précédemment, certains de ces jetons sont verrouillés chez FTX. Maps.me et Oxygen ont plus de 90 % de leur approvisionnement bloqué chez FTX.

Il y a un autre endroit où vous pouvez trouver ces jetons : sur les bilans des sociétés de capital-risque dans lesquelles FTX a investi.

FTX entretient des liens étroits avec Sino Global Capital, ce qui est indiqué sur la slide des investissements en capital-risque du dossier. Sur la balance de Sino se trouvent bon nombre de ces mêmes jetons.

Le capital Multicoin investi par FTX compte également SRM et OXY dans son bilan.