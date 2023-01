Commissaire CFTC : les échanges cryptomonnaies ne doivent pas « auto-certifier » les jetons | Cryptomonnaie

La commissaire Christy Goldsmith Romero souhaite que les échanges cryptomonnaies soient bloqués des produits cryptomonnaies et cryptomonnaies auto-certifiants avant de passer en direct sur leurs plateformes.

Un commissaire de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) a appelé le Congrès à cesser d’autoriser les échanges de crypto-monnaie à « s’auto-certifier » et à répertorier les jetons sans surveillance.

La commissaire de la CFTC, Christy Goldsmith Romero, a déclaré à un public lors d’un événement de l’Université de Pennsylvanie le 18 janvier axé sur FTX que le processus actuel n’était pas suffisant pour assurer une surveillance appropriée, en disant :

J’exhorte le Congrès à éviter d’autoriser les échanges cryptomonnaies nouvellement réglementés à auto-certifier les produits pour l’inscription, dans le cadre du processus actuel qui limite la surveillance de la CFTC.

« Il est essentiel de mettre en place des garde-fous contre l’arbitrage réglementaire, et cela inclut l’interdiction de l’utilisation du processus d’auto-certification », a-t-elle ajouté.

Actuellement, les échanges cryptomonnaies peuvent « auto-certifier » la sécurité de leur produit avant de l’inscrire, à moins que la CFTC ne bloque l’inscription dans les 24 heures.

Commissaire CFTC Christy Goldsmith Romero Twitter

Elle a déclaré que ce processus utilisé pour répertorier des produits tels que les contrats à terme cryptomonnaies n’est pas adéquat pour ce type d’actif.

Goldsmith Romero a ajouté que les entreprises de cryptomonnaie cherchant à émettre des jetons pourraient utiliser le cadre réglementaire de cryptomonnaie de la CFTC pour contourner l’enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Des propositions visant à donner à la CFTC un rôle accru dans la surveillance de l’industrie de la cryptomonnaie ont été présentées au Congrès en 2022.

Les « gardiens » de la crypto doivent « intensifier »

Au cours de son discours, la commissaire a également appelé les avocats, les professionnels de la conformité, les célébrités, les sociétés de capital-risque et les investisseurs de fonds de pension à mener une meilleure diligence raisonnable sur les sociétés de cryptomonnaie.

Les gardiens eux-mêmes doivent également intensifier et appeler à la conformité, aux contrôles et à d’autres formes de gouvernance, sans permettre à la promesse de richesses et au discours marketing de l’entreprise de faire taire leurs objections aux lacunes évidentes.

Remarquant sur FTX, qui a déclaré faillite en novembre 2022 après avoir mal géré et égaré les fonds des clients, Goldsmith Romero a déclaré que ces entités « auraient dû sérieusement remettre en question l’environnement opérationnel de FTX avant son effondrement ».

« Si l’industrie des actifs numériques veut regagner la confiance du public, elle a du travail à faire », a-t-elle ajouté.

Certains observateurs de l’industrie de la cryptomonnaie ont continué à affirmer que les circonstances de l’effondrement de FTX ne devraient pas être liées à l’espace des actifs numériques ou à un manque de réglementation.

Le directeur général de SEBA Hong Kong, Ludovic Shum, a déclaré à Cointelegraph lors d’une interview cette semaine que la chute de FTX aurait pu facilement se produire dans n’importe quelle autre industrie.

« En fin de compte, cela revient à la confiance concernant les freins et contrepoids […] C’est juste dommage que cela se soit produit dans ce domaine en pleine croissance du monde de la cryptomonnaie où cela aurait pu facilement arriver aux banques, aux valeurs mobilières, aux maisons, aux gestionnaires d’actifs », a déclaré Shum.

Pendant ce temps, Lachlan Feeney, fondateur et PDG de l’agence de développement de la blockchain Labrys, a déclaré que l’industrie avait besoin de plus de surveillance, pas nécessairement de réglementation pour éviter une autre catastrophe.

Le scandale FTX n’a ​​pas eu lieu en raison d’un manque de réglementation. FTX exploité [allegedly] illégalement; au mépris de la réglementation existante plutôt que de capitaliser sur une absence de réglementation.

« Il devrait probablement y avoir plus de surveillance pour arrêter les joueurs et les activités sans scrupules avant que les situations ne dégénèrent, mais nous n’avons pas besoin de masses de nouvelles réglementations et de formalités administratives qui découragent l’innovation. Nous avons besoin de clarté sur les réglementations existantes », a-t-il déclaré dans un communiqué à Cointelegraph. .