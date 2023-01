SHIB est l’un des titres préférés parmi les nouveaux portefeuilles cryptomonnaies, montre Nansen | Cryptomonnaie

La pièce meme est l’actif non stable le plus populaire pour les portefeuilles nouvellement financés.

Bien qu’il reste un marché baissier brutal en crypto, l’analyse de Nansen des données en chaîne met en évidence la façon dont les commerçants prenant des risques participent à la pompe de la nouvelle année – en particulier en ce qui concerne SHIB.

Au cours des sept derniers jours, le jeton Shiba Inu (SHIB) a été l’un des achats préférés des portefeuilles cryptomonnaies nouvellement financés. SHIB a été envoyé à plus de 12 000 nouveaux portefeuilles, ce qui en fait l’actif non stable le plus courant à apparaître dans leurs soldes, selon Nansen. Ces portefeuilles ont vu 56 millions de dollars d’entrées SHIB au cours de cette période.

Ces portefeuilles ne sont pas nécessairement contrôlés par les premiers acheteurs de SHIB ; au contraire, beaucoup peuvent être des portefeuilles de passage appartenant à des vétérans du crypto-trading. Quoi qu’il en soit, SHIB est apparu dans beaucoup plus de ces nouveaux portefeuilles que d’autres cryptos.

Meme-coin SHIB a augmenté de plus de 6% au cours des dernières 24 heures alors que les commerçants digèrent les nouvelles de cette semaine d’une couche 2 sur le thème de shiba inu. Au-delà de cela, il y a eu d’autres signes de vie dans la cryptomonnaie au cours de la semaine dernière. L’indice des prix CoinDesk Bitcoin, qui était inférieur à 17 000 dollars aussi récemment que le 8 janvier, est revenu à environ 21 000 dollars.

La plupart des transactions SHIB sont exécutées dans des pools de liquidités wETH-SHIB sur Uniswap et ShibaSwap, l’échange décentralisé natif du jeton. L’éther enveloppé reste la première paire de trading pour SHIB, comprenant 65% de la liquidité disponible. Près d’un quart des liquidités proviennent de BONE, le jeton de gouvernance du projet Shiba Inu.

D’une semaine à l’autre, 22 % de l’offre en circulation de SHIB est stationnée sur des échanges cryptomonnaies, Binance, le plus grand échange au monde, détenant plus de SHIB que tout autre ; Crypto.com est le deuxième plus élevé. Notamment, le total des dépôts SHIB de Binance a chuté de 1 600 milliards de jetons en sept jours, tandis que les bourses plus petites telles que OKX ont vu leurs dépôts augmenter.