Prédiction du prix ApeCoin : APE suggère-t-il une baisse plus importante en cours ? | Cryptomonnaie

Le prix ApeCoin a baissé de 6% en moins de 24 heures.

L’APE pourrait baisser dans la zone des 4 $ avant que les haussiers n’interviennent.

L’invalidation de la tendance baissière pourrait se produire si les haussiers franchissaient le récent sommet de 5,54 $.

Le prix d’ApeCoin pourrait se préparer à une rupture des niveaux de support inférieurs. La tendance haussière pourrait être compromise si les haussiers esquivaient le défi.

ApeCoin pourrait avoir des problèmes

Le prix d’ApeCoin subit un comportement de marché turbulent, les baissiers ayant forgé la plus forte baisse de l’année. Le jeton NFT basé sur Ethereum a augmenté de 55 % depuis le début de la nouvelle année et a depuis diminué de 6 % au cours des dernières 24 heures.

Le prix APE se vend actuellement aux enchères à 4,56 $. Les baissiers ont réussi à forger un chandelier quotidien près de la moyenne mobile exponentielle de 8 jours. Le règlement suggère que les premières étapes de la course haussière sont maintenant terminées et qu’une baisse beaucoup plus importante pourrait être en cours pour tester les niveaux de support ci-dessous. Les principaux domaines d’intérêt seront la moyenne mobile simple sur 21 jours à 4,55 $ et potentiellement la zone de prix psychologique de 4 $ si l’indicateur ne se maintient pas comme support.

Si les baissiers poussent plus loin que 4 $, le canal de tendance ascendante, qui a servi de support tout au long de l’automne et de l’hiver, serait rompu. Un événement de balayage du bas ciblant le plus bas de novembre à 2,64 $ deviendrait un scénario possible, entraînant une baisse de 40 % du prix APE.

APE/USDT 1 jour char

L’invalidation des perspectives baissières pourrait survenir si les haussiers parviennent à franchir le sommet de 5,54 $ établi le 14 janvier. Une violation de ce dernier pourrait déclencher une frénésie d’achat ciblant le sommet mensuel de septembre à 5,86 $. Le scénario haussier crée la possibilité d’une augmentation de 40% par rapport au prix ApeCoin actuel.

