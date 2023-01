Prédiction du prix du Dogecoin : les traders manquent-ils à l’essentiel ? | Cryptomonnaie

Le prix du Dogecoin a augmenté de 25 % au cours des deux dernières semaines.

Le prix DOGE affiche une tendance haussière saine qui pourrait se poursuivre malgré le récent recul.

L’invalidation de la thèse haussière est une brèche en dessous de 0,065 $.

Le prix Dogecoin valide l’idée commerciale haussière mentionnée plus tôt dans le mois. Maintenant, les traders en retard à la fête pourraient être confrontés à un défi dans les prochains jours.

Prise en charge du nouveau test de prix Dogecoin

Le prix du Dogecoin a affiché des signaux de marché favorables au cours de la première semaine de janvier, permettant aux day traders de participer à une hausse de 25 % vers la zone de 0,09 $. Maintenant que l’objectif a été dépassé, le DOGE montre des signaux optimistes indiquant que la tendance pourrait se poursuivre. Cependant, la prise de bénéfices pourrait entraîner une nouvelle baisse avant une nouvelle hausse.]

Le prix Dogecoin est actuellement vendu aux enchères à 0,081 $. Les baissiers ont forgé des sommets plus bas en annulant la récente tentative de hausse et, ce faisant, ont produit un creux plus bas à 0,077 $ par rapport au point précédent établi lundi à 0,081 $. Le point pivot précédent n’a pas été en mesure de produire un règlement sous la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 8 jours sur le graphique de 4 heures. Le nouveau plus bas a produit le cours de clôture sous la barrière, ce qui pourrait être considéré comme un signal précoce d’un changement de comportement du marché.

En fin de compte, le prix DOGE pourrait continuer à baisser et retester les zones de résistance antérieures à 0,074 $, entraînant une baisse de 10 %.

Malgré ce fait, l’indice de force relative (RSI), un indicateur utilisé pour mesurer l’élan d’une tendance, suggère que le rallye de 25% pourrait être le début d’une course haussière beaucoup plus importante alors que la pompe a franchi les conditions de surachat au niveau 75. sur le RSI, une baisse de la valeur marchande actuelle de DOGE doit être considérée comme une opportunité d’achat jusqu’à ce que le niveau 40 soit dépassé sur le RSI ou que le point d’origine du rallye à 0,065 $ soit marqué.

Graphique DOGE/USDT sur 1 jour

Une touche du niveau de 0,065 $ annulerait la tendance haussière et créerait la possibilité d’un événement de balayage des bas ciblant le plus bas de 2022 à 0,049 $. Le prix du DOGE baisserait de 40 % si les baissiers réussissaient.