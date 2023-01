Les prix haussiers d’Uniswap pourraient prendre le dessus malgré le récent recul | Cryptomonnaie

Le prix Uniswap est en baisse de 12% entre les hauts et les bas quotidiens.

UNI pourrait grimper vers 9,95 $ dans les prochaines semaines.

Une cassure en dessous de 4,95 $ annulerait la tendance haussière.

Les prix Uniswap testent le support après la hausse de 25% de la semaine dernière. Le temps nous dira si les traders peuvent maintenir leur présence ou si les traders forgeront un déclin beaucoup plus important.

Le prix Uniswap teste le seuil

Le prix d’Uniswap a chuté de 12 % après l’arrêt brutal d’un mouvement à la hausse tôt le matin. Maintenant, alors que les baissiers du day trading entrent sur le marché, les investisseurs ayant une perspective à long terme sont obligés d’évaluer leurs positions et de risquer d’aller de l’avant.

Le prix Uniswap est actuellement vendu aux enchères à 6,30 $. Sur des périodes plus courtes, les baissiers ont établi une percée à travers la moyenne mobile exponentielle de 8 jours (EMA), qui est le premier signe qu’un retournement du marché pourrait être en cours.

L’indice de force relative (RSI), un indicateur utilisé pour évaluer le comportement du marché en comparant et en contrastant les points de basculement précédents, montre que le récent pic de tendance haussière d’UNI a dépassé les conditions de surachat et atteint 75 sur le RSI. L’indicateur indique essentiellement que la tendance haussière est authentique et a de bonnes chances d’être le début d’un rallye beaucoup plus important. Au moment d’écrire ces lignes, la baisse baissière teste à nouveau un niveau crucial sur le RSI, ce qui pourrait être une opportunité d’achat pour les investisseurs optimistes.

Pourtant, le déplacement vers le sud n’est que la première barrière de support testée. Le deuxième niveau serait la moyenne mobile simple (SMA) sur 21 jours à 5,77 $. Un test de ce dernier se traduirait par un supplément de 8% de la valeur marchande actuelle d’UNI. Les deux moyennes mobiles pourraient être utilisées comme entrée du coût moyen en dollars pour faire baisser le prix d’entrée moyen d’UNI pour les investisseurs en prédiction d’une nouvelle poussée à la hausse.

Graphique UNI/USDT sur 1 jour

Sur la base des perspectives précédentes et de la tendance haussière du RSI, le prix Uniswap pourrait grimper jusqu’à 9,95 $ dans les semaines à venir, ce qui entraînerait une augmentation de 60 % par rapport au prix actuel des enchères. La santé de la tendance haussière dépend du creux du 30 décembre à 4,95 $ qui reste non étiqueté.