Analyse des prix BTC: le prix du Bitcoin résiste aux turbulences du marché alors que le rallye s’arrête | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin imprime des gains mineurs à mesure que les marchés se retournent.

La BTC voit les marchés essayer de choisir une direction alors que la BoJ et la BCE compriment les marchés avec des points de vue opposés.

Attendez-vous à une pause et à des prises de bénéfices avant que le rallye du BTC ne puisse se poursuivre.

Le prix du Bitcoin (BTC) est sur une trajectoire ou une trajectoire très technique dans son aventure vers 21 969 $, car chaque fois qu’un plafond ou un support a été testé à la tique avant que le rallye ne se poursuive le lendemain. Malheureusement, le dernier saut depuis son support est un peu trop loin, et pour aggraver les choses, la Banque du Japon et la BCE jettent un coup d’arrêt dans les travaux du rallye. Attendez-vous à un certain doute dans le rallye car, pour l’instant, aucun nouveau sommet ne sera atteint. Au lieu de cela, recherchez un support à identifier avant d’acheter à nouveau dans l’action des prix.

Le prix du Bitcoin dépassera bientôt les 22 000 $

Le prix du Bitcoin voit les jambes coupées de son rallye après que la Banque du Japon soit restée inchangée sur son contrôle de la courbe des taux, alors que les marchés s’attendaient à un changement majeur de la politique monétaire. Pendant ce temps, de l’autre côté du globe, l’Europe s’est réveillée avec les commentaires bellicistes du membre de la Banque centrale européenne (BCE) Villeroy effaçant l’idée que la BCE s’arrêterait à 25 points de base en février. Cela a déclenché un renversement complet de la plupart des paires de devises par rapport au dollar américain, qui s’est initialement renforcé à la suite de la déclaration de la BoJ, mais a vu ses gains se transformer en pertes avec une dévaluation du billet vert par rapport à la plupart des devises.

BTC voit cela reflété dans son action sur les prix, car seuls de très petits gains sont imprimés pour le moment. Ajoutez à cela l’élément que l’indice de force relative (RSI) est trop loin en territoire de surachat, et aussi simple que 1 + 1 égale 2, un fondu est inévitable. Les traders déclencheront une légère baisse des prises de bénéfices, le RSI aura la possibilité de glisser sous la barrière de surachat et les traders auront la possibilité d’acheter à 20 000 $ avant de remonter vers puis au-dessus de 21 969 $.

Graphique journalier BTC/USD

Le gros risque à la baisse viendrait de marchés mal préparés pour la Réserve fédérale américaine. Si la Fed communiquait dans les semaines à venir qu’elle poursuivrait sa hausse pendant une bonne partie de l’été, un important réajustement du marché serait nécessaire pour tenir compte de cette information, car les marchés suggèrent que la Fed américaine a presque fini de relever les taux d’intérêt. Dans ce scénario, attendez-vous à ce que le prix du Bitcoin coupe 20 000 $ comme un couteau dans le beurre et voyez plutôt 17 500 $ comme niveau de support avec la très importante moyenne mobile simple sur 55 jours comme support pour attraper les couteaux qui tombent.