Analyse des prix XRP : le prix Ripple a du mal à s’éloigner de la force technique à 0,39 $ | Cryptomonnaie

Le prix Ripple voit son rallye stagner alors que la Banque du Japon surprend du jour au lendemain.

Le XRP laisse les traders perplexes alors que les premiers commentaires du membre de la BCE Villeroy déclenchent un retournement de 180.

Attendez-vous à voir une journée agitée avec une action des prix qui se consolide davantage.

Ripple (XRP) inquiète les traders alors que la volatilité s’intensifie ce matin avec une volte-face massive du risque au risque alors que les marchés tentent d’évaluer la situation à la suite des nouvelles de la Banque du Japon et des commentaires de la Banque centrale européenne ( BCE) officiel de Villeroy quelques heures plus tard. La Banque du Japon a surpris ses amis et ses amis avec une politique monétaire inchangée et une décision de s’en tenir à son contrôle de la courbe des taux, ce qui a déclenché la force du dollar américain et un sentiment d’aversion au risque dans tous les domaines. Près de la cloche d’ouverture européenne, le sentiment a changé pour le mieux lorsque Villeroy, membre de la BCE, a adopté une position belliciste, effaçant les paris selon lesquels la BCE n’augmenterait que de 25 points de base en février et pariant à la place que des hausses de 50 points de base sont nécessaires jusqu’à cet été.

Le XRP dans le collimateur des banques centrales

Le prix Ripple peut initialement être sans rapport avec les titres mentionnés ci-dessus, mais il est naïf de penser que les crypto-monnaies sont à l’abri de cela. Bien que les marchés boursiers autorisent des chiffres légèrement verts, le XRP chute légèrement, car l’action saccadée des prix n’aurait pas pu arriver à un pire moment et à un pire endroit sur le graphique. Le prix de l’ondulation doit faire un geste pour rompre avec la moyenne mobile simple de 200 jours, car les traders commencent à perdre confiance et patience dans le rallye.

Le prix XRP doit donc rapidement s’éloigner de 0,39 $ et de préférence même dépasser 0,41 $ dans une transaction en petits groupes. Avec ce mouvement, la route serait ouverte pour 0,4228 $ et ouvrirait une nouvelle boîte de bénéfices. Ce niveau est essentiel. Plus pour janvier, mais si le rallye a plus de jambes et de marge de manœuvre, 0,48 $ pourrait être atteint d’ici la mi-février si les marchés laissent la poussière s’installer sur ces commentaires de la banque centrale.

Graphique journalier XRP/USD

Au fur et à mesure que l’action des prix se consolide, une cassure commerciale pourrait se produire à la baisse alors que le rallye stagne un peu. Les traders impatients commenceront à enregistrer de plus en plus de bénéfices, certainement avec le raisonnement selon lequel le support SMA de 200 jours ne tient pas et pourrait voir un grand recul à 0,3710 $ en tant que premier candidat au support. Ajoutez à cela l’indice de force relative élevé, et même 0,36 $ apparaît dans les scénarios pour une correction de refroidissement et une vente plus large qui efface la majeure partie de ce rallye pour 2023.