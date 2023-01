Les émissions de carbone de Dogecoin ont diminué de 25 % suite à la collaboration avec Elon Musk | Cryptomonnaie

La recherche montre que Dogecoin (DOGE 0,09 $) était le seul memecoin en 2022 à réduire de manière proactive son empreinte carbone – une mesure clé pour l’adoption généralisée – de 25 % en un an, grâce à l’intervention des développeurs et du PDG de Tesla, Elon Musk.

L’une des principales raisons pour lesquelles Musk a renoncé à accepter les paiements Bitcoin (21 189 $ BTC) pour Tesla était les émissions de carbone élevées. À l’époque, il pensait que Dogecoin – « même s’il avait été créé comme une blague idiote » – était mieux adapté aux transactions.

Grâce aux efforts proactifs de Musk et des membres de l’écosystème Dogecoin, Dogecoin a vu une diminution de 25 % de ses émissions annuelles de CO2. Avec 1 423 tonnes d’émissions émises en 2021, Dogecoin a produit 1 063 tonnes en 2022, selon les recherches de Forex Suggest.

Émissions annuelles de CO2 pour les principales crypto-monnaies. Source : suggestion Forex

Alors qu’Ethereum a connu la plus forte réduction des émissions de CO2 en 2022 après la transition vers un mécanisme de consensus de preuve de participation, son émission annuelle a éclipsé Dogecoin de 8,3 fois.

Une empreinte carbone réduite et un large support communautaire positionnent Dogecoin comme un instrument financier viable en 2023.

En ce qui concerne la performance des prix sur l’année au milieu du marché baissier de 2022, DOGE a bien mieux résisté que la plupart des principaux actifs du marché de la cryptomonnaie.

Le memecoin est devenu le troisième meilleur acteur du top 10 après XRP (XRP 0,39 $) et BNB (BNB 300 $). DOGE a également surpassé son plus grand concurrent, Shiba Inu (SHIB 0,000012 $), la communauté SHIB se concentrant sur la construction d’un réseau de couche 2 et le développement de jeux métavers et blockchain.