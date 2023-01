La série de petits gains de Bitcoin | Cryptomonnaie

Image du marché

Bitcoin poursuit sa série de petites victoires, enregistrant mardi son 13e jour consécutif de gains, ajoutant pendant 15 jours au cours des 16 dernières sessions de cette année. Le taux de change a réécrit un sommet de deux mois à 21,55 000 $. Les conditions locales de surachat continuent de se développer, avec l’aide des indices boursiers, où le Nasdaq100 a réussi à clôturer la négociation de mardi à la hausse.

Le stratège de Bloomberg, Mike McGlone, a déclaré que le creux du marché de la cryptomonnaie avait déjà été franchi. Il a noté que les graphiques ressemblaient à la situation en 2018, bien que la situation macroéconomique soit assez différente. À l’époque, la Fed avait déjà commencé à assouplir sa politique, mais maintenant c’est loin, « donc tout peut arriver ».

Il est facile d’être d’accord avec cette affirmation, mais nous soulignons tout de même que la croissance est vulnérable à de fortes baisses à ce stade. Du point de vue des investisseurs à long terme, nous avions déjà souligné en novembre que le marché de la cryptomonnaie avait dépassé son point bas. Cependant, le meilleur moment pour acheter spéculatif est encore à venir, lorsqu’il y aura une étape FOMO, comme nous l’avons vu pour la dernière fois de décembre 2020 à avril 2021. Une hausse encore plus colorée a eu lieu d’avril à décembre 2017. Dans les deux cas, une accélération et une hausse quasi omniprésente après avoir dépassé les sommets historiques précédents.

Contexte de l’actualité

Les monnaies numériques, les CBDC et les pièces stables sont l’évolution naturelle de l’argent et des paiements et changeront fondamentalement le système financier mondial, estime Bank of America. Les CBDC « pourraient devenir l’avancée technologique la plus importante de l’histoire de l’argent ».

Selon une nouvelle analyse de la société minière Luxor, Bitcoin fait preuve de « résilience » face aux défis auxquels il a été confronté au cours de l’année écoulée. Les pressions macroéconomiques, les anomalies naturelles et la forte volatilité des actions de certaines sociétés minières (et, dans certains cas, leur faillite) n’ont jamais pu empêcher le taux de hachage du réseau d’augmenter de manière significative.

Le Parlement européen a modifié le calendrier de la loi sur la réglementation des crypto-monnaies (MiCA) de l’Union européenne. Son examen final a été repoussé à avril. Le document de 400 pages doit être traduit dans 24 langues de l’UE.