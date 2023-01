Les creux de GDX trouveront probablement un support dans le swing 3, 7, 11 Elliott Wave [Vidéo] | Cryptomonnaie

Le graphique sur 1 heure de l’ETF Gold Miners (GDX) ci-dessous montre que le recul à 27,54 a mis fin à la vague (2). L’ETF a depuis étendu plus haut dans la vague (3). La subdivision interne de l’onde (3) est dans une structure d’onde d’Elliott impulsive à 5 ondes. En hausse par rapport à la vague (2), la vague ((i)) s’est terminée à 29,32 et le recul de la vague ((ii)) s’est terminé à 28,12. Ensuite, l’ETF s’est rallié plus haut dans un nid. En hausse par rapport à la vague ((ii)), la vague (i) s’est terminée à 29,99 et les creux de la vague (ii) se sont terminés à 28,41. La vague (iii) s’est terminée à 31,98 et le recul de la vague (iv) s’est terminé à 31,26. La dernière vague de jambe (v) s’est terminée à 32,75 qui a terminé la vague ((iii)).

Le recul de la vague ((iv)) se poursuit en zigzag où la vague (a) s’est terminée à 31,94 et le rallye de la vague (b) s’est terminé à 32,65. La vague (c) inférieure devrait se terminer bientôt, ce qui complète également la vague ((iv)). Ensuite, l’ETF devrait remonter plus haut dans la vague ((v)) avant de terminer la vague 1 et de cycler à partir du plus bas du 20.12.2022. GDX devrait ensuite reculer dans la vague 2 pour corriger le cycle du plus bas du 20/12/2022 dans une plus large mesure avant la reprise du rallye. Dans la mesure où le pivot au plus bas du 20.12.2022 (27,54) reste intact, attendez-vous à ce que le recul trouve un support dans le swing 3, 7 ou 11 pour plus de hausse.

Graphique des vagues d’Elliott GDX sur 60 minutes

GDX Elliott Vague Vidéo