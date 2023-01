Le nombre de développeurs a augmenté pendant l’hiver crypto: rapport Electric Capital | Cryptomonnaie

Ethereum continue d’être la blockchain dominante pour l’activité des développeurs, cependant, quelques autres chaînes ont continué à gagner du terrain.

L’idée que les marchés baissiers sont bons pour les constructeurs semble être vraie, le nombre total de développeurs Web3 actifs par mois ayant augmenté de 5,4 % pour atteindre plus de 23 300 au cours des 12 derniers mois malgré une baisse de près de 70 % des prix de la cryptomonnaie.

Selon un rapport du 16 janvier d’Electric Capital, les développeurs « à plein temps » – classés comme ceux qui contribuent à 76% des engagements Github – ont également augmenté de 15,2% à plus de 7000, tandis que les constructeurs « ponctuels » ont chuté de 6,2% à plus de 3 500 au cours de la même période entre décembre 2021 et décembre 2022

Bien que la capitalisation boursière de la cryptomonnaie ait commencé sa longue chute depuis son sommet historique (ATH) de 2,9 billions de dollars en novembre 2021, l’activité mensuelle des développeurs n’a commencé à baisser qu’en juin 2022 après que la métrique ait atteint son record de près de 26 500.

Cette chute a été en partie attribuée à la chute de l’activité des développeurs dans l’écosystème Terra suite à son effondrement catastrophique en mai. 2022.

Nombre mensuel de développeurs actifs dans le temps par rapport à la capitalisation boursière de la crypto. Source : Capital électrique.

Les trois mois suivants, de juin à septembre, ont vu une baisse de 26 % du nombre de développeurs Web3 actifs hebdomadaires.

2022 a cependant vu 61 127 nouveaux développeurs Web3 entrer dans l’industrie – le plus jamais enregistré et une augmentation de 25,8 % par rapport à 2021.

En fait, plus de nouveaux développeurs Web3 ont déployé leur première ligne de code cryptomonnaie open source au cours de l’année écoulée (109 723) qu’entre 2014 et 2020 (101 054).

Nombre mensuel de développeurs actifs depuis le lancement de Bitcoin par rapport au moment où Ethereum et ses fonctionnalités de contrat intelligent ont été introduites. Source : Capital électrique.

Ethereum continue de dominer l’activité des développeurs, ayant augmenté son nombre de développeurs à temps plein de 9% à 1 873 – ce qui est plus que les trois écosystèmes les plus élevés combinés – Polkadot (752), Cosmos (511) et Solana (383).

Les développeurs comptent sur les chaînes non-Ethereum rattrapent leur retard. Les réseaux Cosmos et Solana ont augmenté respectivement de 34% et 36%, tandis que Starknet fait partie des écosystèmes de taille moyenne à avoir réalisé une solide course en 2022 avec une augmentation de 214% du nombre de développeurs.

Le rapport a également révélé qu’après l’effondrement de Terra, seuls 28 (9%) des développeurs originaux de Terra sont restés pour Terra 2.0 tandis que 143 développeurs (42%) l’ont appelé et ont migré vers d’autres écosystèmes.

De nombreux anciens développeurs de Terra ont migré vers Cosmos, 42 sur 143, le plus de tout autre écosystème.

Le nombre de développeurs à temps plein de chaque écosystème depuis leur date de lancement. Source : Capital électrique.

Electric Capital a expliqué qu’il y a beaucoup plus de développeurs Web3 que ce qui est pris en compte dans le rapport, car certains projets sont de source proche.