Le prix d’Ethereum fait face à de forts vents contraires autour de 1 600 $ alors que de multiples signaux baissiers émergent | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum constate une baisse d’élan alors qu’il perce la zone d’approvisionnement de 1 514 $ à 1 670 $.

Le RSI repère une divergence baissière tandis que les données de transaction révèlent que la hausse est limitée à environ 1 984 $.

L’invalidation des perspectives baissières se produira si l’ETH transforme le niveau psychologique de 2 000 $ en un plancher de support.

Le prix d’Ethereum montre un signe clair de ralentissement alors qu’il se dirige vers une zone d’approvisionnement. Bien qu’il y ait une lente montée vers le haut, les chances d’une poursuite supplémentaire sont très faibles.

Le prix Ethereum révèle l’émergence des traders

Le prix d’Ethereum a gonflé de 37 % depuis le 1er janvier et se situe actuellement dans la zone d’approvisionnement quotidienne, passant de 1 514 $ à 1 670 $. De plus, la récente tentative de surmonter ledit obstacle a entraîné une divergence baissière sur un graphique de quatre heures.

Cette formation technique se produit lorsque l’actif sous-jacent produit un ensemble de sommets plus élevés tandis que l’indice de force relative (RSI) établit des sommets plus bas. Cette non-conformité est appelée divergence baissière et conduit souvent à une inversion du mouvement haussier.

Dans un tel cas, les investisseurs devraient rechercher un nouveau test du niveau de 1 422 $. Au-delà de cette barrière, le prix Ethereum pourrait visiter les planchers de support de 1 331 $ et 1 227 $.

Graphique ETH/USDT sur 4 heures

Le modèle Global In/Out of the Money (GIOM) d’IntoTheBlock confirme davantage la présence d’obstacles massifs à venir pour le voyage des prix Ethereum. Cet indice en chaîne montre que la hausse du contrat intelligent est plafonnée à 1 984 $, où environ 7,7 millions d’adresses ont acheté 25,3 millions d’ETH.

Par conséquent, même si le prix d’Ethereum parvient à surmonter la zone d’approvisionnement susmentionnée, il fera face à une augmentation massive de la pression de vente autour de 1 984 $, ce qui rendra plus difficile la poursuite des traders.

EPF GIOM

D’un autre côté, si le prix Ethereum parvient à surmonter la pression de vente à 1 984 $ et à transformer le niveau psychologique de 2 000 $ en un niveau de support, cela invalidera la thèse baissière. De plus, cette décision signalerait davantage aux acheteurs de se lancer, déclenchant une poursuite de la tendance haussière.

Dans un tel cas, le prix Ethereum pourrait collecter la liquidité buy-stop se situant au-dessus des sommets égaux à 2 013 $ formés en mai et août 2022. Un retournement de ce niveau propulsera directement l’ETH à 2 333 $.