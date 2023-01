Prédiction de prix XRP: Ambition présente alors que les traders Ripple visent 0,42 $ | Cryptomonnaie

Le prix du XRP est dans une phase de consolidation après une hausse de 25 %.

Ripple pourrait remonter vers 0,420 $ pour un gain de 10 %.

La tendance haussière pourrait devenir nulle si le niveau de 0,355 $ était dépassé.

Le prix du XRP fluctue autour du niveau de 0,390 $ après une première étape applaudie. La consolidation est une opportunité négociable vers la hausse dans les jours à venir.

Le prix XRP vise 0,420 $

Le prix XRP continue de montrer sa force sur le marché. La semaine dernière, le jeton de remise numérique a augmenté de 12 %, portant le rallye à un gain de 25 % pour janvier jusqu’à présent. Après l’ascension, RIpple a affiché des gestes haussiers positifs, restant élevé au-dessus de la moyenne mobile exponentielle de 8 jours après un bref réengagement et montrant un aspect de volume effilé pendant la consolidation. Les données techniques suggèrent qu’une action des prix plus haussière se produira dans les prochains jours.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,389 $. Un outil de retracement de Fibonacci entourant le plus haut de novembre à 0,510 $ et le plus bas de novembre à 0,321 $ montre que le rallye actuel n’est qu’une correction de 50 % de la baisse baissière. La prochaine zone cible haussière serait le niveau de 61,8 % de Fib à 0,427 $, ce qui entraînerait un pic de 10 % par rapport au prix d’enchères d’aujourd’hui.

Les commerçants doivent se méfier de la tendance actuelle et pratiquer la gestion des risques en conséquence. L’indice de force relative, un indicateur utilisé pour qualifier la dynamique du marché, montre toujours le prix du XRP dans une tendance générale à la baisse depuis que le franchissement de la barrière de 0,300 $ en novembre a amené Ripple dans des conditions de survente. Le prix du XRP ne s’est pas encore étendu à des conditions de surachat lors de la récente flambée et se trouve à un point de résistance critique sur le marché.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la tendance haussière pourrait être une balise de la moyenne mobile simple sur 21 jours à 0,355 $. Une violation de l’indicateur pourrait provoquer un événement de balayage des bas ciblant 0,300 $, entraînant une baisse de 16 % par rapport au prix XRP actuel.