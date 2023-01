FTX identifie des actifs liquides d’une valeur de 5,5 milliards de dollars alors que le prix du FTT plonge de 15% en 24 heures | Cryptomonnaie

La direction et les conseillers de FTX ont rencontré les membres du Comité officiel des créanciers chirographaires pour partager des informations.

Selon les estimations actuelles, FTX.com et FTX.US sont confrontés à un manque d’actifs numériques.

Le prix FTT a enregistré une baisse de 15 % après près de trois semaines de négociation dans le vert, augmentant de 193 % pour s’échanger à 2,11 $.

FTX fait des progrès significatifs dans sa procédure de mise en faillite, compte tenu de la récupération des actifs qui se fait jour. C’est une bonne nouvelle pour la poignée de commerçants qui négocient encore le jeton natif de la bourse en faillite, car le prix FTT pourrait réagir positivement et augmenter encore pour maintenir sa position au-dessus de 2,00 $.

FTX fait un effort herculéen

Les débiteurs de FTX, dans une annonce mardi, ont révélé que la haute direction et les conseillers de la bourse en faillite avaient rencontré les membres du Comité officiel des créanciers chirographaires (UCC).

La réunion faisait partie de la procédure du chapitre 11 au cours de laquelle les informations préliminaires obtenues ont été partagées pour fournir une mise à jour concernant le recouvrement des avoirs.

Au cours de la réunion, FTX a annoncé qu’un total de 5,5 milliards de dollars d’actifs liquides avaient été identifiés. La présentation a également couvert les spécificités des actifs et des biens, ainsi que les liquidités et autres investissements tels que les titres, l’immobilier, etc., liés aux débiteurs de FTX.

Sur les 5,5 milliards de dollars identifiés, 1,7 milliard de dollars sont en espèces, 3,5 milliards de dollars sous forme d’actifs cryptomonnaies et 300 millions de dollars supplémentaires sous forme de titres.

Cependant, selon les débiteurs de FTX, il existe toujours un déficit substantiel d’actifs numériques sur FTX.com et la branche américaine de FTX. Bien que, selon le PDG de la bourse, John Ray, les informations soient encore préliminaires et pourraient changer. Ajoutant à la même chose, Ray a déclaré,

« Nous réalisons des progrès importants dans nos efforts pour maximiser les recouvrements, et il a fallu un effort d’enquête herculéen de notre équipe pour découvrir ces informations préliminaires. Nous demandons à nos parties prenantes de comprendre que ces informations sont encore préliminaires et sujettes à changement. Nous fournirons des informations supplémentaires dès que nous serons en mesure de le faire. »

Le rapport intervient quelques jours seulement après que FTX a récupéré plus de 5 milliards de dollars sous forme d’espèces, de crypto-monnaie liquide et de titres d’investissement liquides.

Le prix du FTT marque une croissance fulgurante

Le prix FTT a suivi les signaux de reprise du marché au sens large et s’est engagé dans un rallye clôturant mardi avec une hausse de 193,85%. Se négociant à 2,11 $ au moment de la rédaction, FTT ne s’est pas retenu, marquant un rallye plus élevé que la plupart des autres crypto-monnaies.

Graphique FTT/USD sur 1 jour

Cependant, la volatilité qui a considérablement augmenté le prix est également le fléau de la croissance de FTT, car elle pourrait faire baisser le prix tout aussi rapidement. Le prix FTT doit se maintenir au-dessus de la barre des 2,00 $ pour éviter un retracement abrupt. La crypto-monnaie est en baisse de plus de 15,4% au moment de la rédaction.