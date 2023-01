Jim Cramer voit des signes haussiers sur le marché boursier, est-il temps de vendre Bitcoin ? | Cryptomonnaie

Jim Cramer, l’hôte de CNBC, a déclaré qu’il voyait des signes haussiers émerger sur le marché boursier.

Bitcoin a bénéficié d’une forte corrélation avec le S&P 500 et les actions américaines, c’est pourquoi la prédiction de Cramer a alarmé les investisseurs conscients de l’effet « Inverse Cramer ».

Les actifs ont augmenté presque à chaque fois après les prédictions baissières de Cramer, alimentant le récit « Inverse Cramer ».

Jim Cramer, auteur de Squawk on the Street et animateur de CNBC Mad Money, a déclaré qu’il voyait des signes haussiers sur le marché boursier. Les déclarations baissières de Cramer sur la cryptomonnaie, exhortant les détenteurs à vendre, ont eu l’effet inverse sur le prix de l’actif. Par conséquent, la plupart des prédictions se sont en fait avérées fausses, suggérant une « relation inverse » ou une « corrélation négative » entre les appels de Cramer et le prix de l’actif. Les investisseurs ont noté que le récit « Inverse Cramer » se déroule également sur le marché boursier américain.

Jim Cramer dit qu’il voit des signes haussiers sur le marché boursier

Jim Cramer, l’animateur de CNBC Mad Money, a déclaré avoir observé des signes haussiers sur le marché boursier. Cela a soulevé des inquiétudes dans la communauté des investisseurs à la lumière du récit « Inverse Cramer ».

La tendance haussière de Cramer devrait se traduire par une baisse des cours des actions. La corrélation de Bitcoin avec le S&P 500 est relativement élevée en 2023 et une baisse des cours des actions pourrait avoir un impact similaire sur les crypto-monnaies.

Changpeng Zhao de Binance critique Jim Cramer

Changpeng Zhao (CZ), le PDG de Binance a critiqué la récente prédiction cryptomonnaie de Cramer. CZ s’est rendu sur Twitter le 14 janvier pour appeler Jim Cramer, le chef parlant bien connu de CNBC, pour ses récents commentaires sur la cryptomonnaie.

Tableau des prix BTC/USD

Le catalyseur a été la remontée des prix de Bitcoin au niveau de 21 000 dollars, le 13 janvier, pour la première fois depuis novembre 2022. Cramer a indiqué que les investisseurs sortiraient de la crypto le 9 janvier, et la prédiction du sceptique était fausse.

Le PDG de Binance a repéré une opportunité idéale pour rappeler à la communauté crypto d' »ignorer le FUD ».

Est-il temps de vendre du Bitcoin ?

Les récents commentaires de Jim Cramer ont soulevé une question importante, s’il est temps de vendre Bitcoin. Selon le récit «Inverse Cramer», les récents commentaires sur la tendance haussière de Cramer pour le marché boursier peuvent être considérés comme un signal baissier pour l’actif.

Bitcoin, Ethereum et les crypto-monnaies ont généré des gains à deux chiffres au cours de la période de deux semaines du 3 janvier au 17 janvier. Si le récit Inverse Cramer se confirme une fois de plus, le prix du BTC pourrait chuter.