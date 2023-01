Prédiction de prix MATIC: le prix du Polygon doit tenir cette zone pour continuer à se rallier en janvier | Cryptomonnaie

Le prix du Polygon entre dans la phase de consolidation alors que les commerçants réévaluent la situation.

MATIC a besoin de traders pour maintenir la zone au-dessus de 0,96 $.

Avec un événement à gros risques, le grand test arrive pour ce rallye et sa pérennité.

Le prix du Polygon (MATIC) devrait faire face à un moment important, car un événement unique devrait se dérouler dans la nuit de mercredi matin lors de la séance de négociation ASIA PAC. Le marché bourdonne de rumeurs selon lesquelles la Banque du Japon pourrait jeter sa politique monétaire d’une décennie à la poubelle et lâcher prise sur le contrôle de la courbe des taux qui a coûté des milliards de dollars américains. Ce sera un grand test pour voir si les marchés sont assez forts pour absorber cet éventuel événement de risque binaire et contenir les pertes, et non pour briser le sentiment général.

Le rallye des prix MATIC fait face à son premier vrai test

Le prix du Polygon a augmenté de manière substantielle et presque continue depuis le début de 2023 avec un gain stupéfiant de 35 % sur le tableau des cotations. Pour la première fois ce mois-ci, une phase de consolidation est en cours alors que le prix connaît des hauts plus bas et des bas plus élevés. Ce n’est pas une coïncidence, car l’indice de force relative (RSI) se négocie loin en territoire de surachat, et un grand événement de risque ponctuel est prévu mercredi au début des échanges ASIA PAC.

Le prix MATIC voit ainsi son rallye testé pour la première fois car cet événement à risque pourrait secouer les marchés dans tous les coins et toutes les classes d’actifs. La Banque du Japon pourrait être amenée à mettre fin à son contrôle de la courbe des taux, une approche monétaire utilisée depuis près d’une décennie dans un environnement où la croissance et l’inflation étaient toutes deux modérées. Avec la hausse de l’inflation et le manque de croissance, cette politique n’est plus utile, et ce changement soudain pourrait déclencher un énorme moment d’aversion au risque.

Traduit en mouvements MATIC sur le graphique, 0,96 $ doit retenir toute pression de vente. Le niveau a déjà été testé pour le support dimanche dernier et a déclenché un rebond plus élevé après que les traders l’ont traversé la veille. Avec cela, la viabilité du rallye est prouvée et verra un rallye de 23% vers 1,18 $ car l’impact négatif de cet événement commencera à s’atténuer assez rapidement dans la semaine de négociation et au cours du week-end.

Graphique journalier MATIC/USD

Le risque dans cet événement binaire est similaire à sa réaction binaire sur ce niveau de support mentionné près de 0,96 $. Si les baissiers dominent tellement les haussiers qu’ils peuvent casser et fermer ce niveau de support en dessous, attendez-vous à ce que les haussiers déclenchent un cycle de vente alors qu’ils se démènent pour sortir de la position avec les petits gains qu’ils ont encore. Une autre baisse vers 0,85 $ est accordée car la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours et la SMA sur 200 jours sont alignées pour arrêter toute chute de couteaux.