Bitcoin a confirmé un retournement de la croissance mais a besoin d’un répit tactique | Cryptomonnaie

Image du marché

Le prix du bitcoin a dépassé 21 000 $, ajoutant environ 23 % au cours de la semaine. Ethereum a bondi de 20% à 1570 $. Les autres altcoins leaders du top 10 ont gagné entre 9% (BNB) et 50% (Solana). Solana a réintégré le top 10, repoussant Polygon.

La capitalisation boursière totale de la crypto a augmenté de 18,4 % au cours de la semaine, approchant à nouveau 1 000 milliards de dollars, selon CoinMarketCap.

Le bitcoin surpassait les altcoins cette fois, ce qui peut facilement être attribué à la positivité du marché boursier la semaine dernière.

La première crypto-monnaie a également très bien répondu aux signaux techniques. Depuis qu’il s’est fixé au-dessus de la moyenne sur 50 jours le 4 janvier, le bitcoin a clôturé tous les jours avec des gains. Une consolidation au-dessus du précédent sommet local et une cassure de la résistance de la tendance baissière ont provoqué une accélération de la croissance. Le BTCUSD a clôturé au-dessus de la moyenne sur 200 jours vendredi, contribuant à l’élan positif du week-end.

Le commerce près du niveau de 21 000 $ a ramené les cotations dans la région avant le crash de FTX, et il s’agit d’un nouveau test des sommets locaux. Les traders voudront peut-être être préparés à ce que le marché ait besoin d’une correction à court terme vers 19,5 000 $ avant de voir un nouvel élan, car localement, Bitcoin semble surchauffé.

Contexte de l’actualité

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a accusé l’échange de crypto-monnaie Gemini et le service de prêt de crypto Genesis de vendre des titres non enregistrés.

La plate-forme de prêt de crypto Nexo a enregistré une sortie importante de fonds de clients au milieu de rapports de perquisitions dans son bureau bulgare dans le cadre d’une enquête sur d’éventuelles violations de la politique AML. Les autorités ont accusé la crypto banque de blanchiment d’argent, d’irrégularités fiscales, de fraude et de fourniture de services bancaires sans licence.

Le Parti républicain, qui a remporté la majorité à la chambre basse du Congrès américain à la fin de l’année dernière, a commencé à former un sous-comité pour réglementer les crypto-monnaies.

Le nouveau PDG du fournisseur de matériel de crypto-monnaie Trezor, Matej Zak, a déclaré que l’indépendance financière apportée par le bitcoin est bien plus importante que sa valeur marchande. Il a déclaré qu’il y aurait une consolidation du marché de la cryptomonnaie en 2023, puis une tendance haussière, à laquelle Trezor prévoit de se préparer.