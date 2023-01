Le prix d’Ethereum fera-t-il une pause avant 2 000 $ ? | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum commence une nouvelle semaine de négociation à 1 571 $.

Le RSI a atteint des niveaux vus pour la dernière fois en août 2021, lorsque l’ETH a lancé son rallye à 4 900 $.

L’incapacité à surmonter la zone d’approvisionnement de 1 514 $ à 1 679 $ pourrait entraîner une inversion.

Le prix d’Ethereum se tient debout après son rallye de deux semaines sans aucun signe de retournement. Cependant, l’ETH est actuellement confronté à des obstacles importants qui pourraient déclencher son inversion, les investisseurs doivent donc faire preuve de prudence.

Prix ​​Ethereum au point d’inflexion

Le prix d’Ethereum a augmenté de 37 % depuis le 1er janvier et ne montre aucun signe de ralentissement même s’il traverse une zone d’approvisionnement quotidienne qui s’étend de 1 515 $ à 1 679 $. Ce mouvement exponentiel doit remercier Bitcoin pour avoir lancé cette montée en puissance.

De plus, la spéculation sur le prix d’Ethereum est relativement plus élevée par rapport aux autres altcoins en raison du prochain hard fork de Shanghai. Dans l’ensemble, ce rallye a été impressionnant, mais les traders ETH sont confrontés à une décision difficile – surmonter 1 679 $ et poursuivre son rallye ou retracer en raison de l’épuisement.

L’indice de force relative (RSI) s’est étendu dans la zone de surachat. La dernière fois que le prix d’Ethereum a connu un tel élan, c’était en août 2021, lorsque l’ETH a lancé son ascension à 4 900 $.

Idéalement, un retracement vers des niveaux de support stables devrait se produire avant une nouvelle montée. Une confirmation d’un recul se produira si le prix Ethereum commence à former un sommet local dans la zone d’approvisionnement susmentionnée. Dans un tel cas, l’ETH envisagera un nouveau test d’obstacles de 1 820 $ et 2 013 $, respectivement.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

Bien que les perspectives haussières semblent apparentes, les investisseurs doivent faire preuve de prudence, surtout après une telle reprise massive du marché baissier. Si le prix Ethereum produit un chandelier quotidien en dessous de 1 514 $, ce sera le premier signe d’un renversement.

Dans un tel cas, si le prix d’Ethereum établit un plus bas en dessous de ladite zone d’approvisionnement, cela ajoutera une confirmation à l’épuisement haussier. Cette évolution devrait voir l’ETH cibler le niveau de support de 1 331 $, permettant aux traders de récupérer pour la prochaine hausse des prix d’Ethereum.