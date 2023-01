First Mover Asia: Bitcoin augmente sur les vents favorables de l’inflation, oscille autour de 21 000 $ | Cryptomonnaie

AUSSI: Sam Reynolds écrit que Cathie Wood d’Ark Invest a raison de penser que, malgré l’incertitude du marché, les technologies d’innovation perturbatrices qui résolvent les problèmes ont gagné du terrain.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin, ether et autres, les principaux cryptos continuent d’augmenter dans les échanges du week-end.

Insights : Cathie Wood d’Ark Invest a raison de penser que, malgré l’incertitude du marché, les technologies d’innovation perturbatrices qui résolvent les problèmes ont gagné du terrain.

Des prix

Prix ​​BTC/ETH par indices CoinDesk ; l’or est le prix au comptant du COMEX. Prix ​​à partir de 16 h HE environ

Bitcoin monte en flèche, puis détient près de 21 000 $

par James Rubin

Toujours sous le vent de la baisse de l’inflation et d’une vision plus optimiste de l’économie, le bitcoin a cassé 21 000 $ en début de week-end pour la première fois depuis début novembre avant de reculer légèrement.

La plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière se négociait récemment à environ 20 830 $, à peu près stable au cours des 24 heures précédentes, mais en hausse de 25 % cette année, la plupart des gains se produisant depuis mardi dernier lorsque BTC oscillait encore autour de 17 400 $. Cette poussée survient alors que les investisseurs ont de nouveau confiance dans le fait que la banque centrale américaine maîtrise l’inflation sans plonger l’économie dans la récession, une tendance qui a fait grimper la plupart des actifs les plus risqués cette année.

« Nous considérons le rallye actuel des actifs numériques comme un retournement du marché et NON comme un rallye baissier », a écrit Mark Connors, responsable de la recherche chez Canadian Digital Asset Manager 3iQ, dans un e-mail.

Dans une analyse hebdomadaire des marchés vendredi, Connors a écrit qu’un rallye début janvier des altcoins, y compris SOL – qui est en hausse d’environ 80% depuis le début de l’année – s’était « intégré aux couches 1 de base ». Notant les commentaires récents et moins bellicistes des gouverneurs de la Fed, Connors a ajouté que « le potentiel d’une réduction des hausses et de la réduction du bilan… était un clin d’œil que la forte réduction » de la masse monétaire pourrait prendre fin.

« Significatif, car la réduction au cours des 12 derniers mois était la plus importante depuis 1959 », a-t-il écrit. « Ceci est pertinent pour les actifs numériques, car la BTC est considérée comme une couverture contre l’avilissement, PAS l’inflation. »

L’éther a suivi un schéma similaire à celui du bitcoin, poursuivant son élan de fin de semaine jusqu’à samedi pour atteindre un sommet de deux mois avant de chuter légèrement. ETH a récemment changé de mains au-dessus de 1 550 $, à peu près là où il se trouvait à la même heure, un jour plus tôt. D’autres cryptos majeurs ont été mélangés, certains augmentant de quelques points de pourcentage et d’autres en baisse, bien que FTT, le jeton de l’échange de crypto assiégé FTX, ait récemment bondi de 35% pour s’échanger un peu plus de 2 $. Il y a sept mois, FTT s’échangeait à plus de 35 $. SOL, le jeton de la blockchain Solana, qui s’est rallié au cours des dernières semaines malgré son entrelacement avec la débâcle FTX, a reculé d’environ 5 %.

MANA, le jeton de la plateforme de réalité virtuelle 3D Decentraland, a augmenté de plus de 16 %.

Les marchés boursiers américains seront fermés lundi à l’occasion de la Journée Martin Luther King Jr., qui rend hommage au défunt militant des droits civiques. Les principaux indices ont légèrement augmenté vendredi pour poursuivre leur propre rallye de 2023. Le Nasdaq, riche en technologies, et le S&P 500, qui a une forte composante technologique, ont respectivement augmenté de plus de 5 % et 4 %.

Néanmoins, la reprise des actifs pourrait être de courte durée si les nouvelles économiques faiblissent, comme le prédisent un certain nombre d’observateurs.

Dans une enquête trimestrielle du Wall Street Journal, près de deux économistes sur trois s’attendent à ce que les États-Unis entrent en récession cette année, à peu près le même pourcentage que lors de l’enquête précédente, bien que beaucoup pensent que la contraction économique sera modérée.

Et dans un e-mail à CoinDesk, Joe DiPasquale, PDG du gestionnaire de fonds crypto BitBull Capital, a écrit avec prudence que « les acteurs du marché doivent faire preuve de prudence lors de tels pics et attendre plus de stabilité et d’inconvénients ».

« Nous continuons de rester positifs quant à l’accumulation à 18 000 dollars et moins, et nos perspectives à long terme restent les mêmes pour 2023 – s’accumulant pendant les creux de la fourchette. »

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Décentralisé MANA +15,9% Divertissement Terre LUNA +8,2% Plate-forme de contrat intelligente Boucle CRL +5,9% Plate-forme de contrat intelligente

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Retour Secteur DACS Solana SOL −5,0 % Plate-forme de contrat intelligente XRP XRP −2,2 % Devise Maillon de chaîne LIEN −2,2 % L’informatique

Connaissances

Par Sam Reynolds

Cathie Wood a raison : il se passe beaucoup de choses dans la Blockchain et la technologie qui ont été négligées à cause d’un « mur d’inquiétude »

Cathie Wood d’ARK avait probablement beaucoup de soucis à se faire en 2022.

L’investisseur de croissance, et HODLer bitcoin avoué, a vu ses principaux fonds comme l’ARK Innovation ETF (ARKK) et l’ARK Next Generation Innovation ETF (ARKW) baisser de plus de 50%. La crypto était chaotique, comme l’a bien documenté CoinDesk, et la technologie ne s’est pas beaucoup mieux comportée, avec des licenciements parallèlement à un marché du capital-risque en refroidissement.

Mais Wood, dans un article de blog du 12 janvier, que toutes ces inquiétudes nous ont fait manquer beaucoup de choses aussi.

« Au cours de mes 45 années à Wall Street et plus de 30 ans dans la gestion de portefeuille, je n’ai jamais vu de marchés aussi disloqués », a-t-elle écrit. « En proie aux craintes d’une inflation enracinée et d’une hausse des taux d’intérêt, le mur d’inquiétude sur les marchés boursiers a atteint des sommets énormes. »

Mais malgré l’incertitude du marché, elle pense que les technologies d’innovation perturbatrices qui résolvent les problèmes ont gagné du terrain en période de turbulences.

Le marché était trop concentré sur le carnage pour remarquer toutes les avancées qui se sont produites en 2022, a écrit Wood, soulignant les technologies perturbatrices comme ChatGPT, une plate-forme d’intelligence artificielle de nouvelle génération, les nouveaux développements dans les véhicules autonomes, la montée continue des portefeuilles numériques et, bien sûr, la blockchain.

« Malgré le récent effondrement de l’échange de crypto FTX, les chaînes de blocs publiques sous-jacentes comme Bitcoin et Ethereum n’ont pas sauté un battement dans le traitement des transactions », a écrit Wood.

Pas sauté un battement en effet : Au cours du dernier mois, le bitcoin a augmenté de 25,6 %, le plus grand actif numérique au monde ayant connu des sauts de prix d’une journée qui n’ont pas été vus depuis des mois. C’est un début d’année plutôt positif, avec une tendance à la hausse du volume des échanges.

Il en va de même pour les fonds de Wood. ARKK est en hausse de 18,2 % depuis le début de l’année et ARKW est dans le vert à 8,2 % sur un mois.

La technologie est omniprésente et évolue rapidement. C’est pourquoi les logiciels dévorent le monde.

Le marché a montré que la demande est toujours là pour la blockchain et la crypto. Au contraire, les turbulences de 2022 étaient un exercice visant à éliminer les mauvais acteurs et à renforcer les positions des bons. Assurons-nous simplement de ne pas rater ce que font les bons avec ce « mur d’inquiétude » devant nous.

Événements importants

2 h 00 HKT/SGT (18 h 00 UTC) Produit intérieur brut de la Chine (Annuel/T4)

7 h 00 HKT/SGT (23 h 00 UTC) Taux de chômage OIT au Royaume-Uni (novembre)

7 h 00 HKT/SGT (23 h 00 UTC) Indice harmonisé des prix à la consommation de l’Union européenne (YoY/Dec)