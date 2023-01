La Banque de Thaïlande autorisera les premières banques virtuelles d’ici 2025 | Cryptomonnaie

En autorisant les banques virtuelles, la Thaïlande cherche à stimuler la concurrence et la croissance économique.

La Banque de Thaïlande a dévoilé son intention de permettre aux banques virtuelles d’opérer dans le pays pour la première fois. Les entreprises financières seront en mesure de fournir des services d’ici 2025, selon un rapport de Bloomberg.

Le « Consultation Paper on Virtual Bank Licensing Framework » publié par la banque centrale indique que des applications seront disponibles plus tard en 2023 permettant aux banques virtuelles d’agir en tant que fournisseurs de services financiers. Cette décision vise à accroître la concurrence et à stimuler la croissance économique de la Thaïlande.

La Banque de Thaïlande délivrera trois licences différentes aux entreprises intéressées d’ici 2024. Il y a au moins 10 parties intéressées à accorder des autorisations, indique le rapport.

Les réglementations et la supervision des banques virtuelles seront les mêmes que celles des banques commerciales traditionnelles dans le cadre de l’octroi de licences. De plus, les candidats qualifiés devront répondre à certaines exigences. La banque centrale a également noté :

Les banques virtuelles ne doivent pas initier une course vers le bas par le biais de prêts irresponsables, accorder un traitement préférentiel aux parties liées, ni abuser de la position dominante sur le marché, ce qui posera des risques pour la stabilité financière, les déposants et les consommateurs dans leur ensemble.

Selon la banque centrale, les banques virtuelles seront dans une « phase restreinte » au cours de leurs premières années de fonctionnement, qui comprend une surveillance étroite pour prévenir les risques systémiques financiers. La Securities and Exchange Commission de Thaïlande a récemment annoncé son intention de resserrer les règles de la cryptomonnaie, dans le but d’étendre la protection des investisseurs. Un ensemble strict de directives pour les publicités cryptomonnaies est également en cours d’élaboration par l’autorité.

La Thaïlande a récemment conclu un accord de coopération technologique avec la Hongrie pour soutenir l’adoption de la technologie blockchain, dans un contexte de croissance rapide de la demande de paiements mobiles, de commerce électronique et de crypto-monnaies dans le pays, a rapporté Cointelegraph.

Le pays a connu un certain nombre de développements liés à la cryptomonnaie en 2022, y compris des plans pour piloter une monnaie numérique de la banque centrale pour environ 10 000 utilisateurs. La Thaïlande est classée huitième sur le Global Crypto Adoption Index par la société d’analyse Chainalysis.