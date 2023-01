Le prix de Cardano remonte avec la mise à jour IOG qui permet de construire des sidechains sur la blockchain ADA | Cryptomonnaie

Le développeur de Cardano, Input Output Global, a lancé la première itération de sa boîte à outils permettant aux développeurs de créer des sidechains sur la blockchain ADA.

La boîte à outils d’IOG permet aux développeurs de tirer parti de la sécurité et de l’infrastructure de la blockchain de Cardano et de créer des blockchains parallèles.

La mise à jour de Cardano permettra aux 1 162 projets construits dans son écosystème de bénéficier de la décentralisation et de l’évolutivité d’ADA.

Cardano, une blockchain Ethereum-killer co-fondée par Charles Hoskinson a récemment dévoilé les mises à jour de développement de la semaine. Les développeurs d’Input Output Global (IOG) ont publié la première itération d’une boîte à outils qui permet aux projets de l’écosystème de créer des sidechains sur le réseau blockchain.

Le prix de l’ADA a augmenté en réponse à une activité de développement positive et à des mises à jour au cours de la semaine du 7 au 14 janvier 2023.

Cardano franchit une étape clé du développement de l’utilité de l’écosystème

Cardano, la huitième plus grande crypto-monnaie avec une capitalisation boursière de 12,29 billions de dollars, est sur la bonne voie en termes d’activité de développement. IOG, la société technologique à l’origine de l’altcoin et de son écosystème, a publié la première itération d’une boîte à outils permettant aux développeurs de créer des sidechains sur le réseau Cardano.

Une sidechain est une chaîne indépendante qui fonctionne en parallèle avec une blockchain mère et a une mission principale ; pour résoudre le problème d’évolutivité et tirer parti de la sécurité et de l’infrastructure d’ADA. Depuis son lancement en 2017, la blockchain Cardano a fonctionné sans échec et son succès a attiré 1 162 projets, se développant dans l’écosystème ADA.

Rapport de développement hebdomadaire de Cardano par IOG

IOG a publié le rapport de développement ci-dessus le 13 janvier, citant 7,5 millions de jetons natifs et 112 projets au total lancés sur la blockchain du tueur d’Ethereum. Par conséquent, les étapes de développement sont essentielles pour renforcer l’utilité de l’écosystème ADA et attirer et entretenir des projets de contrats intelligents, des dApps et des NFT.

Les traders de l’ADA semblent épuisés, le prix de Cardano se prépare à l’impact

Le prix de Cardano est prêt à être corrigé en fonction de deux facteurs indiqués dans le tableau des prix ci-dessous. L’altcoin a formé un Rising Wedge, une configuration graphique baissière et l’indicateur de momentum Relative Strength Index (RSI) montre une perte de force sous-jacente dans la tendance haussière.

Le volume des échanges et l’indicateur de momentum indiquent que la montée sur le graphique des prix ADA/USDT est de courte durée. Le premier objectif de cassure à la baisse de Cardano est le premier point où ADA a atteint la ligne de tendance supérieure formant le coin, 0,3290 $ et les deux niveaux clés suivants sont la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 50 jours et l’EMA sur 200 jours à 0,2912 $ et 0,3151 $ respectivement.

Tableau des prix ADA/USDT

Si le prix de Cardano continue de grimper, entre 0,3600 $ et 0,3800 $, lorsque l’ADA atteint la ligne de tendance supérieure du coin, il pourrait connaître un recul. Une clôture en dehors de la ligne de tendance supérieure du biseau ascendant pourrait invalider la thèse baissière.