Le prix du Bitcoin efface les pertes de l’effondrement de l’échange FTX et atteint 21 095 $ après deux mois | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a ignoré les pertes dues à l’effondrement de l’échange FTX de Samuel Bankman-Fried.

BTC a atteint un sommet de 21 095 $ sur 24 heures et les experts affirment que le fond du Bitcoin est là.

Les traders surveillent 18 000 $ pour un recul de la BTC, les analystes évaluent 21 500 $, le niveau de réussite ou de rupture de l’actif.

Bitcoin, le plus grand actif par capitalisation boursière, a effacé le bain de sang qui a frappé l’actif à la suite de l’effondrement de l’échange de Samuel Bankman-Fried. BTC a atteint un sommet de 21 095 $ sur 24 heures et les analystes techniques surveillent avec intérêt la zone de 21 500 $.

Lisez aussi: Peter Schiff exhorte les détenteurs de Bitcoin à vendre BTC au-dessus de 19 000 $ après le début haussier des crypto-monnaies en 2023

Le prix du bitcoin se remet du bain de sang induit par l’échange FTX de Samuel Bankman-Fried

Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie de l’écosystème et un actif avec une capitalisation boursière de 404,4 milliards de dollars, a fait son retour deux mois après l’effondrement de l’échange FTX. L’échange de crypto-monnaie FTX de Samuel Bankman-Fried s’est effondré en novembre 2022 lorsque son jeton natif FTT est passé de 22 $ à 2 $ en moins de cinq jours. La contagion s’est propagée, mettant en faillite plusieurs prêteurs de crypto-monnaie, fonds spéculatifs et sociétés de gestion d’actifs.

La perte de fonds de clients a déclenché un bain de sang dans Bitcoin et a fait passer BTC de 21 000 $ à 15 000 $ en moins d’une semaine. Après deux mois d’action latérale sur les prix et de déclencheurs macroéconomiques haussiers comme la récente lecture de l’indice des prix à la consommation (IPC) américain qui correspondait aux attentes du marché de 6,5 %, BTC a effacé ses pertes.

L’actif a dépassé la barre des 21 000 dollars et les traders surveillent avec intérêt la zone des 21 500 dollars. Les analystes techniques estiment que 21 500 $ est le niveau de réussite ou de rupture pour la crypto-monnaie et affirment que le fond du BTC est là.

Graphique du contrat perpétuel BTCUSD

18 000 $ est l’objectif en cas de retrait de l’actif.

Tableau des prix BTC/USD

Comme le montre le graphique ci-dessus, partagé par l’analyste technique @CredibleCrypto, Bitcoin doit se maintenir au-dessus de 16 500 $ et rebondir à partir d’ici pour poursuivre sa tendance haussière. En dessous de 16 500 $, 15 500 $ est un autre niveau qui marque le plus bas de Bitcoin après le bain de sang FTX.

@thescalpingpro, un analyste crypto est d’accord avec les objectifs et la thèse haussière de @CredibleCrypto.