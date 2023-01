Le concurrent d’Ethereum, Solana, explose avec 30% de gains du jour au lendemain, voici pourquoi | Cryptomonnaie

Ethereum a commencé sa résurgence en 2023, tandis que son concurrent Solana a débuté le week-end avec des gains de 30 % du jour au lendemain.

Solana Mobile a annoncé la précommande et la fabrication du Saga Pass, un programme de récompenses pour les utilisateurs.

L’équipe de Solana Mobile a révélé que les mécanismes de largage aérien du projet sont uniques et laisseront les détenteurs deviner.

Le concurrent du réseau Ethereum, Solana, a connu une résurgence de son prix. L’équipe de Solana Mobile a annoncé des récompenses pour les détenteurs du Saga Pass, un NFT à diffusion limitée. Solana Mobile accepte désormais les précommandes pour l’objet de collection numérique.

Le concurrent d’Ethereum, Solana, rapporte des gains à deux chiffres aux détenteurs du jour au lendemain

Solana est l’un des plus grands réseaux de contrats intelligents et un concurrent d’Ethereum. Le réseau a annoncé le lancement d’un téléphone Solana Mobile axé sur le Web-3 appelé « Saga », un téléphone Android qui permet aux commerçants de négocier, de créer des NFT et d’accéder instantanément aux applications décentralisées (dApps) sur le réseau Solana.

L’équipe derrière Solana Mobile a annoncé le lancement de Saga Pass, un objet de collection numérique à diffusion limitée qui offre une expérience unique et enrichissante aux détenteurs. Les utilisateurs qui ont précommandé Saga mais qui n’ont pas encore le NFT se sont récemment vu offrir la possibilité de créer une version de leur pass.

Parlons de Saga Pass et de ce qui s’en vient. 1. Les récompenses Saga Pass arrivent pour les détenteurs d’OG. Immédiatement.

2. Après, tous ceux qui ont précommandé Saga mais qui n’en ont pas encore auront la chance de créer une version de Saga Pass. Plus vous précommandez et frappez tôt, mieux c’est. pic.twitter.com/Yk5gvR4Rat – Solana Mobile (@solanamobile) 13 janvier 2023

L’équipe de Solana Mobile a révélé les récompenses Saga Pass pour les détenteurs de l’édition limitée à collectionner. Saga Pass est conçu uniquement pour une expérience Web3 supérieure. Les mécanismes de largage aérien sont uniques et l’équipe l’a décrit comme suit :

Certains vous laisseront deviner. Nous révélerons de plus en plus cette histoire avant le lancement. Ça va être amusant. Accrochez-vous.

Les experts pensent qu’il existe un pass Saga pour chaque Saga et que l’utilitaire clé du téléphone est le « Seed Vault » qui contient en toute sécurité la phrase de départ pour les utilisateurs.

Seed Vault de Saga est révolutionnaire. Intégré au téléphone, Seed Vault garde votre phrase de départ à l’abri des regards indiscrets ou d’autres applications. Plongeons en profondeur. 1/7 pic.twitter.com/tmmbrYNvkP – Solana Mobile (@solanamobile) 12 janvier 2023

Le prix du SOL continue de générer des gains massifs, offrant des rendements de 30,3 % aux détenteurs au cours de la période de 24 heures entre le 13 et le 14 janvier 2022. Les experts estiment que le tueur d’Ethereum est prêt pour de nouveaux gains dans le rallye en cours de l’altcoin.