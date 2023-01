Breaking : Bitcoin remonte au-dessus de 20 000 $ ! | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin est remonté à 20 000 $

Les traders ont augmenté de 20% depuis le début de l’année.

BTC pourrait remonter vers 25 000 $ si les conditions du marché persistent.

Le prix du bitcoin a stupéfié le marché, en hausse de 20 % depuis le 1er janvier. La récente tendance haussière en est maintenant à sa septième journée haussière consécutive.

Le prix du Bitcoin décolle

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 20 250 $, car la monnaie numérique peer-to-peer n’hésite pas à défier les niveaux de résistance ci-dessus. La clôture quotidienne du chandelier du 13 janvier au-dessus de la ligne de tendance descendante qui a servi de résistance tout au long de l’automne est un signe fort de confiance haussière.

L’indice de force relative (RSI), un indicateur utilisé pour évaluer la force d’un mouvement du marché en comparant les points de basculement précédents, montre que la tendance haussière actuelle dépasse le territoire de surachat. BTC est notoirement connu pour avoir tendance à des conditions de surachat tout au long de la course haussière 2020-2021 entre 6k et 60K. Ainsi, le FOMO (fear of missing out) est également un élément clé de la tendance haussière et susceptible d’être un moteur dans les jours à venir.

Le 5 janvier, la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours a dépassé la moyenne mobile simple sur 21 jours à 16 655 $, un signal d’achat plus court pour une idée commerciale conventionnelle ciblant le swing du 14 décembre à 18 373 $. Personne à l’époque ne pensait que le signal serait le catalyseur du rallye actuel de 20 %. Néanmoins, le point catalyseur pourrait être un marqueur d’invalidation du rallye actuel de la tendance haussière. Le prix du bitcoin a le potentiel de remonter vers le point d’origine de la ligne de tendance récemment franchie à 25 200 $. Une étiquette du niveau serait un rallye de 25% par rapport à la valeur marchande actuelle de Bitcoin.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

Les traders doivent rester concentrés sur la gestion des risques dans cet environnement commercial très volatil. Une violation du point d’origine des rallyes annulerait le potentiel haussier de BTC et mettrait en place un possible scénario de nouveau test des bas ciblant le plus bas de 2022 à 15 476 $. Le prix du BTC baisserait de 25% si les baissiers réussissaient.