Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : Cryptos à la verticale ! | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a augmenté de 6 % et est revenu dans la zone de prix de 20 000 $.

Le prix d’Ethereum remonte à 1 450 $, une augmentation de 22 % depuis le 1er janvier.

Le prix du XRP est en hausse de 3 % sur la journée et vise à dépasser 0,40 $.

Le marché de la cryptomonnaie a fait demi-tour et charge impulsivement vers le nord. L’inclinaison verticale affichée pourrait s’étendre vers des cibles beaucoup plus élevées.

Le prix du bitcoin est-il revenu à 25 000 $ ?

Le prix du bitcoin a augmenté de 6 % sur la journée, faisant du rallye de soulagement de la tendance un gain de 20 % depuis le 1er janvier. Le pic quotidien (maintenant le plus grand gain quotidien du mois) est devenu complètement vertical, dépassant une ligne de tendance qui a stoppé les précédentes tentatives de tendance tout au long de l’automne.

Le prix du bitcoin se vend actuellement aux enchères à 20 017 $. En zoom arrière, la fourchette précédente montre des lignes de tendance convergentes entre le plus bas du 18 juin et le plus haut du 15 août, le prix du BTC n’ayant pas réussi à casser chaque côté de la fourchette tout au long de l’été et de l’automne. Les praticiens d’Elliott Wave suggèrent qu’une « Ending Diagonal » est une explication possible de la plage de confinement.

Si la ligne de tendance récemment franchie fait partie d’un modèle diagonal final (que l’on trouve généralement près des retournements du marché), les zones cibles haussières pourraient être le point d’origine final au-dessus du plus haut d’août, ce qui entraînerait une hausse supplémentaire de 25 % par rapport au prix du Bitcoin aujourd’hui.

Un niveau de retracement de Fibonacci à partir du croisement haussier de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours et de la moyenne mobile simple sur 21 jours à 16 655 $ et le plus haut de 25 000 $ montre des niveaux de résistance à 20 430 $ et potentiellement 21 440 $. Ces niveaux pourraient agir comme des points de résistance temporaires avant que BTC ne se déplace finalement vers la zone cible prévue.

Graphique BTC/USDT sur 1 jour

L’invalidation de la tendance est sujette à interprétation. Les day traders pourraient placer leur stop loss sous la ligne de tendance à 17 000 $, tandis que l’approche conservatrice Elliott Wave serait une brèche en dessous du plus bas de 2022 à 15 476 $.

Le prix Ethereum est en profit

Le prix Ethereum a confirmé le biais haussier mentionné tout au long de l’hiver et a atteint l’objectif idéal à 1 450 $. Depuis le début du mois, les analystes appellent à une remise en question potentielle de la barrière des 1 400 $ après que l’ETH a franchi la zone de support de 1 230 $.

Le prix Ethereum se négocie actuellement à 1 458 $. Les commerçants participant au commerce haussier sont bien bénéficiaires, car l’ETH renforce désormais un gain de 22% depuis le 1er janvier. Les prochains objectifs clés sont proches de 1 600 $. La zone de prix est un niveau de liquidité critique qui est resté non étiqueté depuis que l’ETH est passé de 1660 $ à 1073 $ au cours de la première semaine de novembre.

Graphique ETH/USDT sur 1 jour

L’invalidation de l’idée commerciale pourrait être placée sous le point pivot de 1 344 $ établi au cours de la tendance récente. Une rupture de barrière pourrait induire un retracement plus important ciblant la zone de 1 250 $ comme support. Le prix des ETH baisserait de 15% si les baissiers réussissaient.

Le prix du XRP décolle enfin

Le prix du XRP continue d’augmenter alors que les traders sont en hausse de 3 % par jour, portant le rallye en cours à une augmentation de 29 % de la valeur marchande depuis le 1er janvier. milliards de transactions ont été comptabilisées sur toutes les bourses pendant la hausse de 7 % du XRP. Le pic de volume est une affirmation positive pour suggérer l’enthousiasme des traders et les premières étapes d’une course haussière beaucoup plus importante.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,384 $. Contrairement à BTC et Ethereum, l’indice de force relative n’a pas encore éclaté en territoire de surachat au-dessus du niveau 70 sur la période quotidienne. Dépasser les 70 serait un signal haussier idéal pour suggérer que Ripple déploie une vague impulsive plus large. Puisqu’il n’a pas encore franchi la barrière, le prix du XRP pourrait être lié à la fourchette de négociation, plaçant un plafond au-dessus du potentiel de la tendance haussière actuelle.

Étant donné que la tendance est devenue verticale, tout comme ETH et BTC, le XRP pourrait être à la traîne en termes de temps plutôt que de force. Par conséquent, l’objectif haussier conservateur de 0,44 $ (mentionné dans les perspectives précédentes) a encore de bonnes chances d’être marqué.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

La première preuve d’un échec de la tendance haussière pourrait être une rupture de la moyenne mobile exponentielle sur 8 jours récemment franchie à 0,35 $. Une étiquette du plus bas pourrait induire une deuxième tentative au plus bas de 0,30 $, entraînant une diminution de 20 % de la valeur marchande actuelle de XRP.