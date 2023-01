Pourquoi le prix ATOM pourrait doubler à un moment donné en 2023 | Cryptomonnaie

Le prix ATOM a augmenté de 32% depuis le début de la nouvelle année.

La tendance haussière de Cosmos montre un potentiel de remontée à 30 $.

L’invalidation de la tendance haussière pourrait survenir à la suite d’une rupture du creux de 8,44 $.

Le prix Cosmos (ATOM) a confirmé le biais haussier mentionné sur Netcost-Security dans les perspectives précédentes. À mesure que le marché monte, le véritable défi consiste désormais à trouver un point d’entrée et à atténuer les risques en cours de route.

Le prix ATOM prend le marché par surprise

Le prix Cosmos a affiché un comportement de tendance impressionnant, les traders ayant déclenché une tendance haussière de 32 % depuis le début de la nouvelle année. La tendance nouvellement établie est devenue presque verticale, laissant entendre que les niveaux de liquidité supérieurs seront confrontés à un véritable défi si les conditions de marché persistent.

Le prix ATOM se vend actuellement aux enchères à 12,14 $. L’indice de force relative, un indicateur utilisé pour interpréter les performances du marché en comparant et en contrastant les points d’oscillation, montre que le récent mouvement de tendance haussière pourrait faire partie d’un rallye beaucoup plus important. Le geste optimiste était visible le 30 décembre lorsque le RSI a franchi le territoire de survente près de 75 et a retesté le niveau de résistance à 60 avant de se rallier à nouveau à des niveaux étendus. Il s’agit d’une configuration d’entrée classique permettant aux traders écartés d’entrer sur le marché en utilisant l’analyse technique et la théorie des vagues d’Elliott.

Au fur et à mesure que le prix se consolide, Cosmos montre un potentiel de remontée vers la barre des 13 $, ce qui représenterait une augmentation de 7 % par rapport à sa valeur marchande actuelle. Le prix susmentionné est un niveau qui a servi de pivot à la hausse et à la baisse au cours des mois précédents tout au long de l’été et de l’automne.

Les traders devraient rechercher un recul, vraisemblablement dans les 11 $ et peut-être 9,70 $, qui sont des zones de confluence de Fibonacci depuis le rallye haussier de l’été. Si le marché continue le comportement du précédent rallye de 200%, Cosmos pourrait atteindre 30 $ en 2023.

L’invalidation de l’idée de commerce à court terme serait une brèche en dessous de la moyenne mobile exponentielle de 8 jours à 11,72 $. Dans le même temps, l’idée plus large de swing trade ciblant 30 $ dépendrait du point d’origine de la tendance haussière à 8,44 $ restant non étiqueté.