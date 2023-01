FTX va vendre sa branche japonaise et européenne ; Celsius Mining met également en vente un équipement de 1,3 million de dollars | Cryptomonnaie

FTX a reçu l’autorisation du juge de faillite Dorsey de vendre quatre de ses entreprises.

La vente devrait commencer entre la mi-janvier et février.

Celsius a également annoncé que sa branche minière vendrait ses 2 687 plates-formes minières à Touzi Capital.

FTX, sous la direction du nouveau directeur général John Ray, semble se porter plutôt bien alors que la reprise des fonds a pris une nouvelle tournure vendredi. Cependant, FTX n’est pas le seul dans ce cas, puisque Celsius pousse également son dossier de faillite en émettant un avis de vente pour 1,3 million de dollars de son équipement minier.

FTX abandonne le Japon et l’Europe

FTX, selon un dossier déposé jeudi, a obtenu l’autorisation du juge américain des faillites John T. Dorsey de vendre ses activités afin de lever des fonds.

La bourse de crypto-monnaie en faillite a demandé l’autorisation de vendre quatre de ses activités, dont la branche européenne de FTX, la branche japonaise, la plate-forme d’avenir et d’options LedgerX et une autre plate-forme de compensation des actions Embed. Les fonds récupérés de cette vente serviraient à rembourser les clients et les créanciers.

Dirigée par la banque d’investissement Perella Weinberg, l’appel d’offres pour ces entreprises devrait avoir lieu entre la mi-janvier et le 1er février. Au moment du dépôt, environ 117 entités ont manifesté leur intérêt pour l’achat d’une ou plusieurs de ces entreprises.

L’annonce de cette vente est intervenue moins d’une semaine après que les avocats de FTX ont récupéré plus de 5 milliards de dollars d’actifs sous forme d’espèces, de crypto-monnaie liquide et de titres de placement liquides.

Prévu auparavant à environ 1 milliard de dollars, ce montant a dépassé les attentes, permettant aux créanciers de récupérer leur argent.

Celsius vend ses mineurs

Celsius Network, avec FTX, progresse également en matière de procédure de faillite. La société de prêt de crypto-monnaie a déposé auprès du tribunal de la faillite pour émettre la vente de son équipement minier d’une valeur de 1,3 million de dollars.

La branche minière de la société a déclaré qu’elle vendrait environ 2 687 de ses plates-formes minières MicroBT M30S ASIC à Touzi Capital, une société d’investissement.

Le réseau Celsius, qui a fait faillite en juillet 2022, a du mal à rembourser ses créanciers, et pour la même raison, son fondateur et PDG, Alex Mashinsky, a récemment été poursuivi par le procureur général de New York, Letitia James.

James a afirmé que Mashinsky avait fraudé des centaines de milliers de clients en cachant la détérioration de la situation financière de l’entreprise. Le procureur général cherche également à interdire à Mashinsky de faire à nouveau des affaires dans l’État, ainsi qu’à récupérer les pertes subies par les investisseurs.