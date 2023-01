Prédiction des prix XRP : le plus grand afflux de volume en 2023 alors que les traders Ripple reconquièrent la tendance | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a augmenté de 25 % depuis la liquidation du début du mois.

Ripple pourrait remonter vers 0,44 $ pour un gain de 17 %.

La santé de la tendance haussière serait menacée si le niveau de 0,34 $ était dépassé.

Le prix du XRP suggère que tous les signes sont favorables à une idée commerciale haussière. Les commerçants devraient être à la recherche d’une entrée avec une zone d’atterrissage au-dessus du niveau de 0,40 $.

Le prix XRP est sur le point de bouger

Le prix XRP pourrait se lancer dans un nouveau voyage vers le nord alors que les étoiles semblent être alignées pour une course haussière en devenir. Après une liquidation au début du mois des plus bas de 2022 le 1er janvier, le prix du XRP a grimpé fiévreusement. Au moment de la rédaction de cet article, le jeton de remise numérique a augmenté de 25 %, et il existe des indices subtils suggérant que davantage de gains seront réalisés dans un avenir très proche.

Le prix XRP se vend actuellement aux enchères à 0,37 $. Le 11 janvier, le prix du XRP a enregistré le gain le plus important cette année avec une hausse de 7 % et une poussée au-delà de la moyenne mobile exponentielle de 8 jours. L’obstacle a été une confirmation significative de la tendance haussière en cours, l’indicateur ayant constamment agi comme résistance au début du mois.

L’indicateur de volume de Santiment, un outil utilisé pour agréger les transactions de tous les échanges de crypto-monnaie, a montré le plus grand afflux de transactions en 2023 le même jour. Selon l’indicateur, 1,62 milliard de dollars de transactions ont eu lieu le jour vert du 11 janvier, soit une augmentation de 10 % par rapport aux 1,4 milliard de dollars précédents le 3 janvier, lorsque XRP a franchi la barrière de 0,35 $.

L’augmentation progressive du volume ainsi que la tendance des prix sont une démonstration saine d’un véritable comportement haussier du marché. Comme c’est le cas, on pourrait supposer que les traders XRP sont soutenus par des investisseurs à forte capitalisation visant à défier les baissiers mal positionnés sur le marché. Le 0,44 $ est un niveau de liquidité non étiqueté qui a servi de support en octobre avant de céder à l’assaut baissier peu de temps après. Un pic du niveau susmentionné propose une augmentation potentielle de 17 % par rapport au prix XRP actuel.

Graphique XRP/USDT sur 1 jour

Les commerçants qui ont participé à l’idée de commerce XRP précédente sont en profit et pourraient utiliser la moyenne mobile exponentielle de 8 jours pour évaluer la santé de la tendance haussière à l’avenir. Une brèche sous la barrière, positionnée à 0,34 $, pourrait annuler le potentiel haussier. Si les baissiers réussissent, ils pourraient induire une baisse de 20 % ciblant le creux de 0,30 $ établi le 1er janvier.