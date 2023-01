L’activité de la blockchain de Solana reste élevée malgré la procédure du chapitre 11 de l’échange FTX | Cryptomonnaie

La blockchain Solana continue de connaître une activité élevée malgré environ 50 millions de jetons SOL verrouillés dans l’échange de crypto en faillite FTX.

Un rapport de recherche de Citigroup Inc révèle une forte réduction de l’offre en circulation de Solana, tandis que les adresses actives et le volume NFT quotidien restent élevés.

Le prix du SOL vise un objectif de 20 $ après avoir réalisé des gains de près de 25 % au cours de la semaine dernière.

L’activité de la blockchain de Solana reste élevée malgré les inquiétudes concernant 50 millions de SOL détenus par l’échange de crypto en faillite FTX. Les adresses de portefeuille actives sur le réseau Solana ont augmenté, parallèlement à une augmentation du volume quotidien des échanges NFT.

Les adresses actives et l’activité du réseau Solana restent élevées contre toute attente

Solana, une alternative à Ethereum, a récemment remporté le titre de « Sam coin » après Samuel Bankman-Fried (SBF), le fondateur de l’échange de crypto-monnaie en faillite, FTX. SBF était un partisan actif du jeton natif SOL de l’écosystème Solana. Suite à l’effondrement et à la faillite de l’échange FTX, Solana a été frappée par une réduction massive des adresses actives quotidiennes et du volume des échanges NFT.

Le prix du SOL a chuté de 37 $ à 13 $ en cinq jours entre le 5 et le 10 novembre 2022. Alors que le tueur d’Ethereum a du mal à effacer ses pertes dues à l’effondrement du FTX, le prix du SOL a grimpé à 17 $ et les métriques du jeton comme les adresses actives quotidiennes et le volume des échanges NFT ont achevé leur reprise. Selon le récent rapport de Citigroup Inc, les deux mesures sont revenues à des niveaux observés pour la dernière fois avant l’effondrement de la plate-forme d’échange de crypto de SBF.

Le fait qu’environ 50 millions de jetons SOL soient verrouillés sur l’échange de crypto en faillite qui fait actuellement l’objet de sa procédure en vertu du chapitre 11, a freiné l’offre en circulation de jetons SOL agissant comme une pompe supplémentaire pour augmenter le prix. L’offre totale de jetons SOL est actuellement de 538,38 millions, dont 9,2 % sont bloqués sur l’échange en faillite de Bankman-Fried.

La remontée des mesures clés aux niveaux pré-FTX est interprétée comme un réconfort parmi les utilisateurs de la blockchain Solana.

Le prix de Solana vise un objectif de 20 $

@CryptoGodJohn, un analyste et commerçant de crypto-monnaie a déclaré à ses 437 200 abonnés sur Twitter que l’expert attendait une poussée du niveau de 20 $ à Solana. Le prix du SOL a enregistré des gains de près de 73 % au cours des deux dernières semaines, depuis le début de 2023. L’altcoin s’est redressé malgré l’évolution latérale des prix du Bitcoin et de l’Ethereum au cours de la première semaine de janvier 2023.

Contrats à terme perpétuels SOL/USDT

Johnny a identifié trois niveaux clés dans le tableau des prix Solana ci-dessus, à 17,48 $, 18,80 $ et l’objectif de 21,51 $. Encore. l’expert pense que SOL pourrait d’abord plonger à 14,26 $ et collecter des liquidités avant la prochaine étape.