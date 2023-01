Les créanciers de Hodlnaut rejettent le plan de restructuration et préfèrent la liquidation de la société de cryptomonnaie | Cryptomonnaie

Le prêteur de crypto Hodlnaut se dirige vers la liquidation après que les créanciers ont rejeté un plan de restructuration de l’entreprise.

La liquidation est préférée car elle sert mieux les intérêts des créanciers et maximise les actifs restants de la société disponibles pour la distribution.

Les responsables judiciaires affirment que les malheurs de Hodlnaut émanent de l’effondrement des jetons frères de Terraform Lab, LUNA et UST, entraînant des pertes de 190 millions de dollars.

Hodlnaut, une société de crédit crypto, a gelé les retraits en août 2022 et a été placée sous gestion judiciaire intérimaire (IJM). Le prêteur a souffert de l’effondrement de Terraform Labs et de ses jetons frères en 2022.

Les créanciers de Hodlnaut préfèrent la liquidation à la restructuration financière

Hodlnaut, une plate-forme de prêt de crypto basée à Singapour, a rejeté le plan de restructuration proposé pour l’entreprise, selon un récent rapport de Bloomberg. Les créanciers du prêteur de crypto préfèrent la liquidation à la restructuration afin de maximiser les actifs restants de l’entreprise à distribuer. La Fondation Algorand, une organisation communautaire à but non lucratif axée sur la gouvernance du protocole, est l’un des créanciers de Holdnaut qui ont rejeté la proposition de restructuration.

Hodlnaut a gelé les retraits en août 2022 et a demandé à être placé sous gestion judiciaire le 13 août, cinq jours après avoir gelé les retraits. Le 29 août, les représentants légaux de Hodlnaut ont assisté à une audience au tribunal aux côtés de deux créanciers et ont soumis des candidatures pour les candidats de l’IJM.

Le juge a nommé Ee Meng Yen Angela et Aaron Loh Cheng Lee d’EY Corporate Advisors Pte. Ltd., en tant que directeurs judiciaires par intérim de Hodlnaut. L’écosystème du Terraform Lab de Do Kwon s’est effondré après que le stablecoin algorithmique UST ait perdu son ancrage. Le prêteur de crypto Hodlnaut a subi des pertes de 190 millions de dollars depuis qu’il a converti une quantité importante de crypto en TerraUSD (UST), selon l’IJM.

Hodlnaut est l’une des nombreuses sociétés de cryptomonnaie qui ont succombé aux pressions de la contagion FTX. La bourse Zipmex, basée à Singapour, a reçu une protection contre ses créanciers après l’implosion de la société commerciale Three Arrows Capital en juin 2022.